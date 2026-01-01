Gabuns Sportminister hat nach der Schlappe am Afrika-Cup das komplette Nati-Team suspendiert. Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht mehr Captain und wurde aus der Mannschaft geschmissen.

Darum gehts Gabuns Nationalmannschaft nach Afrika-Cup-Debakel am 31. Dezember suspendiert

Pierre-Emerick Aubameyang aus Team ausgeschlossen

Gabun holte null Punkte gegen Kamerun, Mosambik und die Elfenbeinküste Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das Ausscheiden am Afrika-Cup hat in Gabun weitreichende Konsequenzen. Sportminister Dr. Simplice-Desiré Mamboula hat nach der 2:3-Niederlage gegen die Elfenbeinküste am Silvesterabend live im Fernsehen die komplette Nationalmannschaft bis auf Weiteres suspendiert.

Das komplette Trainerteam wurde entlassen, Captain Pierre-Emerick Aubameyang (36) und Vize-Captain Bruno Ecuele Manga (37) wurden ihres Amtes enthoben und aus dem Team ausgeschlossen.

Marseille-Star Aubameyang ist mit 39 Toren Rekordtorschütze des westafrikanischen Landes. Er verliess das Team nach den ersten zwei Pleiten vorzeitig und kehrte zu seinem Klub zurück, was ihm viel Kritik einbrachte. «In Absprache mit seinem Verein haben die medizinischen Betreuer zugestimmt, die körperliche Unversehrtheit des Spielers zu schützen», lautete die offizielle Begründung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabun holte in der Gruppe mit Kamerun, Mosambik und der Elfenbeinküste keinen einzigen Punkt. Der Minister sprach von «beschämenden Leistungen» am Turnier in Marokko.