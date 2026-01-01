DE
FR
Aubameyang nicht mehr Captain
Gabun-Sportminister wirft nach Afrika-Cup-Out ganzes Team raus

Gabuns Sportminister hat nach der Schlappe am Afrika-Cup das komplette Nati-Team suspendiert. Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht mehr Captain und wurde aus der Mannschaft geschmissen.
Publiziert: vor 25 Minuten
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht mehr Captain von Gabuns Nationalteam.
  • Gabuns Nationalmannschaft nach Afrika-Cup-Debakel am 31. Dezember suspendiert
  • Pierre-Emerick Aubameyang aus Team ausgeschlossen
  • Gabun holte null Punkte gegen Kamerun, Mosambik und die Elfenbeinküste
Das Ausscheiden am Afrika-Cup hat in Gabun weitreichende Konsequenzen. Sportminister Dr. Simplice-Desiré Mamboula hat nach der 2:3-Niederlage gegen die Elfenbeinküste am Silvesterabend live im Fernsehen die komplette Nationalmannschaft bis auf Weiteres suspendiert. 

Das komplette Trainerteam wurde entlassen, Captain Pierre-Emerick Aubameyang (36) und Vize-Captain Bruno Ecuele Manga (37) wurden ihres Amtes enthoben und aus dem Team ausgeschlossen.

Marseille-Star Aubameyang ist mit 39 Toren Rekordtorschütze des westafrikanischen Landes. Er verliess das Team nach den ersten zwei Pleiten vorzeitig und kehrte zu seinem Klub zurück, was ihm viel Kritik einbrachte. «In Absprache mit seinem Verein haben die medizinischen Betreuer zugestimmt, die körperliche Unversehrtheit des Spielers zu schützen», lautete die offizielle Begründung. 

Gabun holte in der Gruppe mit Kamerun, Mosambik und der Elfenbeinküste keinen einzigen Punkt. Der Minister sprach von «beschämenden Leistungen» am Turnier in Marokko. 

In diesem Artikel erwähnt
Olympique Marseille
Olympique Marseille
