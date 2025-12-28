Mit zwei Siegen steht Algerien unter Vladimir Petkovic in den Achtelfinals des Afrika-Cups 2025. Der 1:0-Erfolg gegen Burkina Faso durch Riyad Mahrez' Penalty wird jedoch durch Jaouen Hadjams frühe Verletzung getrübt.

Algerien mit dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie steht am Afrika-Cup erstmals seit 2019 wieder in den Achtelfinals.

Den Nordafrikaner ist nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum den Gruppensieg nichts mehr zu nehmen. Der Sieg gegen Burkina Faso fällt mit 1:0 dank eines Penaltys von Riyad Mahrez mager aus - und wird vielleicht teuer bezahlt. YB-Aussenverteidiger Jaouen Hadjam muss bei seinem Startelf-Debüt am Afrika Cup bereits nach zwölf Minuten verletzt vom Platz.

Hadjam wurde an der Seitenlinie auf Knöchelhöhe umgegrätscht. Nach VAR-Überprüfung wurde auf einen Platzverweis gegen Gegenspieler Gustavo Sangaré verzichtet. Hadjam beisst zunächst auf die Zähne und spielt weiter, wird aber dann wenige Minuten später humpelnd ausgewechselt. Zur Schwere der Verletzung ist bislang noch nichts bekannt.

Algerien hat lange auf einen solchen Erfolg gewartet. Nach ihrem zweiten Triumph am Afrika-Cup 2019 bleiben die Nordafrikaner an den letzten zwei Turnieren in der Vorrunde hängen. Mahrez ist mit nun drei Toren aktueller Turnier-Topskorer.