Trump und Infantino verleihen Pokal und Medaillen an Chelsea

In einem Jahr steigt das Finale der Fussball-WM in East Rutherford. Was US-Präsident Donald Trump (79) dann blühen dürfte, zeigte sich am Sonntag beim Finale der Klub-WM. Als Trump nach dem Sieg des FC Chelsea gegen Paris Saint-Germain zusammen mit Fifa-Präsident Gianni Infantino (55) den Pokal und die Medaillen verlieh, wurde er im Metlife Stadium in East Rutherford in New Jersey von vielen Zuschauern ausgebuht und ausgepfiffen.

Erste Buhrufe waren bereits zu hören, als Trump mit zusammen Infantino vor dem Spiel in seiner Loge Platz nahm und während der Nationalhymne auf den Stadion-Bildschirmen eingeblendet wurde. Als Trump dannzur Siegerehrung das Spielfeld betrat, waren die Buhrufe und Pfiffe von einem Teil der mehr als 81'000 Zuschauer sehr laut vernehmbar – bis die Musik im Stadion aufgedreht wurde. Trump liess sich jedoch nichts anmerken: Er schüttelte den Spielern die Hände, hängte ihnen Medaillen um und posierte zusammen mit den Fussballern gut gelaunt für die Fotografen.

Auch Fussball-WM in den USA

Der US-Präsident pflegt eine enge Beziehung mit dem Schweizer Fifa-Präsidenten. Das Spiel verfolgten Trump und Infantino gemeinsam mit ihren Ehefrauen. Bei einem Medientermin am Samstag verteidigte Infantino die Zusammenarbeit mit der US-Regierung, die mit ihrem Vorgehen gegen Migranten die Werte der Fifa verletzt. Ohne die Unterstützung und das Engagement der jeweiligen Regierung lasse sich ein Grossereignis nicht durchführen, sagte Infantino. «Mein grosser Dank geht darum an Präsident Trump und sein gesamtes Team. Sie waren fantastisch.»

Nächstes Jahr folgt der zweite Streich: Die Fussball-WM wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen. Dabei werden erstmals 48 Teilnehmerländer dabei sein. Mit der grössten WM aller Zeiten wollen sich Trump und Infantino ein Denkmal setzen.

