Warum die Klub-WM für PSG und Chelsea ein Jackpot ist

Die Fifa hat an der Klub-WM stark aufgerüstet. PSG und Chelsea profitieren davon kräftig. Der Final der Klub-WM steht bevor. Nicht nur der Titel steht auf dem Spiel.

Fabian Ruiz (u.) und Achraf Hakimi stehen am Sonntag mit PSG im Final der Klub-WM – und dort gehts auch um viel Geld.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Zum ersten Mal sind Mitte Juni 32 Vereine ins Abenteuer Klub-WM gestartet. Fast einen Monat später sind nur noch zwei übrig: Paris Saint-Germain und Chelsea – zwei europäische Schwergewichte. Der eine amtierender Champions-League-Sieger, der andere aktueller Conference-League-Titelträger.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie viel Profit schlagen die beiden Finalisten bei der vom Weltverband Fifa aufgestockten Klub-WM heraus? Am Sonntagabend (21 Uhr, live bei Blick im Ticker) geht es im Metlife Stadium in East Rutherford, New Jersey, neben dem Titel auch um 40 Millionen US-Dollar (umgerechnet 31,89 Millionen Schweizer Franken).

Die Prämien fürs Erreichen des Achtel- (7,5 Mio.), Viertel- (13,125 Mio.) und Halbfinals (21 Mio.) sowie des Finals (30 Mio.) sind bereits sicher. Dazu kommen noch 4 Millionen US-Dollar für die zwei Siege in der Gruppenphase, die beide Teams eingefahren haben. Macht vor dem Final also Prämieneinnahmen in Höhe von 75,625 Millionen.

Reichlich Geld für sechs Einsätze

Aber da ist noch mehr: die Antrittsgagen, die bei den europäischen Klubs zwischen 12,81 und 38,19 Millionen liegen. Im besten Fall sind so schon über 100 Millionen zusammengekommen. Bei sechs Einsätzen pro Klub.

Damit hat Chelsea den Betrag von 63,70 Millionen Euro, der Anfang Juli für João Pedro an Brighton überwiesen wurde, locker wieder drin. Der 23-jährige Brasilianer schoss die Blues übrigens bei seinem ersten Startspieleinsatz mit einer sehenswerten Doublette gegen Fluminense am Dienstag ins Endspiel.

Pariser Mehraufwand in der Champions League

Zum Vergleich: PSG sicherte sich durch die erfolgreiche Champions-League-Kampagne 2024/25 – die Königsklasse wird von der Uefa organisiert – leistungsbezogene Sportprämien inklusive Antrittsprämie von rund 100 Millionen Euro (umgerechnet 93,19 Millionen Schweizer Franken). Und hatte dabei mit 17 absolvierten Partien einen deutlichen Mehraufwand als jetzt bei der Klub-WM.