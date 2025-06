1/10 Bis jetzt verdient die Fifa ihr Geld vor allem mit den Nationalteams. Foto: keystone-sda.ch

Neue Klub-WM startet am 14. Juni in den USA

Kritik an der Geldverteilung und die Auswirkungen auf Wettbewerbsvorteile

1 Milliarde US-Dollar Preisgeld, Sieger erhält 125 Millionen

Ab dem 14. Juni gilt es in den USA ernst. Dann, wenn die Schweizer Nati wieder von ihren Testspielen in den Staaten abgereist ist, treffen sich die 32 «besten» Klubs der Welt zur Klub-WM in neuer Form. Es ist das neuste Flaggschiff des Weltverbandes vom Züriberg – eines, das bereits vor der ersten Ballberührung hohe Wellen schlägt.

Denn wenn in zwölf Stadien quer durch die USA das Who’s who des Weltfussballs aufläuft, geht es vor allem um eines: das liebe Geld. Die Fifa hat den ganzen Wettbewerb ausgedehnt und aufgeblasen, weil sie von der immens vorhandenen Kohle aus den Klubwettbewerben künftig auch etwas abhaben will.

So wird nun eine Milliarde (!) US-Dollar an die Teilnehmernationen ausgeschüttet. Der Sieger allein streicht 125 Millionen davon ein. Dazu kommen zusätzliche 250 Millionen Dollar, die als sogenannte Solidaritätsbeiträge «für den Klubfussball weltweit» ausgeschüttet werden sollen. Wer genau davon profitiert – und ob auch Ligen wie die Schweizer Super League ein Stück vom Kuchen abbekommen –, ist dem Schweizer Fussball-Magazin «Zwölf» zufolge bisher unklar.

Immense Wettbewerbsvorteile für teilnehmende Klubs

Klar hingegen ist: Die Verteilung der WM-Milliarde selbst sorgt bereits jetzt für Diskussionen. Denn rund 70 Prozent der Preisgelder gehen an die zwölf europäischen Klubs. Sie kassieren zwischen 13 und 38 Millionen Dollar. Die südamerikanischen Vertreter erhalten hingegen nur 15 Millionen, asiatische und afrikanische Klubs 9,5 Millionen – und der Vertreter aus Ozeanien muss sich mit 3,5 Millionen begnügen.

1:29 Kobel über Klub-WM: «Freue mich, das Niveau auf der Welt zu sehen»

Auch wenn es für die kleinen Teams an der Klub-WM weniger Geld gibt: Gross profitieren werden sie davon trotzdem. Das Geld, das etwa Red Bull Salzburg einstreicht, bringt dem Klub in der heimischen Bundesliga einen immensen Wettbewerbsvorteil. Gleiches gilt für die Klubs vom afrikanischen Kontinent oder für jene aus Zentralamerika, Asien oder Neuseeland.

Diverse weitere Fragezeichen

Das Geld ist aber bei weitem nicht der einzige Streitpunkt. Schon im letzten Sommer beschwerten sich der europäische Ligenverband und die Spielergewerkschaft bei der EU-Kommission: Der Kalender sei übersättigt und so «ein Risiko für die Gesundheit der Spieler». Die spanische Liga erwog rechtliche Schritte, Ex-Real-Coach Carlo Ancelotti kündigte sogar an, dass einige Spieler und Klubs gar nicht erst teilnehmen würden.

Dazu kommt es nun zwar nicht – teilnehmen werden alle. Doch neben dem eher überraschenden Auftritt des Dosenklubs Salzburg – der sportlich nicht zur europäischen Elite zählt – sorgt vor allem eine andere Nominierung für Stirnrunzeln: Inter Miami. Der US-Klub um Lionel Messi wurde von Fifa-Boss Gianni Infantino auf eher fragwürdige Weise ins Turnier gehievt.

Ein weiterer Kritikpunkt: der Turnierzeitpunkt. Ab den Viertelfinals überschneidet sich die Klub-WM mit der Heim-EM der Frauen – und dürfte dieser damit wertvolle Aufmerksamkeit nehmen.

Alle Teilnehmer Klub-WM 2025 Uefa (Europa) FC Chelsea (Eng)

Real Madrid (Sp)

Manchester City (Eng)

FC Bayern München (De)

Paris Saint-Germain (Fr)

Borussia Dortmund (De)

Inter Mailand (It)

FC Porto (Por)

Atlético Madrid (Sp)

Benfica Lissabon (Por)

Juventus Turin (It)

FC Red Bull Salzburg (Ö) AFC (Asien) al-Hilal (Saudi-Arabien)

Urawa Red Diamonds (Jap)

al Ain Club (VAE)

Ulsan HD FC (SKor) CAF (Afrika) al Ahly SC (Äg)

Wydad Casablanca (Mar)

Espérance Tunis (Tun)

Mamelodi Sundowns (SA) Concacaf (Nord-/Zentralamerika/Karibik) CF Monterrey (Mex)

Seattle Sounders (USA)

Los Angeles FC (USA)

CF Pachuca (Mex)

Inter Miami (USA) Conmebol (Südamerika) Palmeiras São Paulo (Br)

Flamengo Rio de Janeiro (Br)

Fluminense Rio de Janeiro (Br)

Botafogo FR (Br)

River Plate (Arg)

Noch überall gibts Tickets

Wobei aktuell doch sehr fraglich ist, wie viel Aufmerksamkeit das Turnier in Übersee überhaupt bekommt. Der Ticketverkauf verläuft bislang mehr als zäh. Für den Kracher zur Eröffnung zwischen al Ahly und Inter Miami gibt es in fast allen Sektoren noch Tickets. Auch sportlich grundsätzlich brisantere Duelle wie etwa jenes zwischen CL-Sieger PSG und Atlético Madrid sind noch weit vom Ausverkauf entfernt. Für das Endspiel im Metlife Stadium in New Jersey gibt es ebenfalls noch Billette en masse – wobei das auch kein grosses Wunder ist: Das aktuell billigste verfügbare Ticket liegt bei satten 762 US-Dollar.

Sowieso nicht mit dabei sein werden viele Anhänger der argentinischen Traditionsklubs Boca Juniors und River Plate. Denn: Die argentinische Regierung hat der US-Botschaft in Buenos Aires eine Liste mit über 15’000 angeblich gewaltbereiten Anhängern übergeben – um diesen eine Reise in die Staaten zu verwehren. Positiv auf die Stimmung auswirken wird sich dies wohl ebenfalls kaum.

