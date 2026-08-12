Noch befinden sich die Top-5-Ligen in der Sommerpause. Für PSG und Aston Villa startet die neue Saison jedoch bereits am Mittwochabend im Supercup. Manzambi, Livestream, Stadion: Hier gibts alle Infos zum Spiel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft PSG und Aston Villa spielen am Mittwoch um 21 Uhr in Salzburg

Partie gibts über Gratis-Streams in der Schweiz zu sehen

Schweizer Rekordtransfer Johan Manzambi fehlt verletzt

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Während in der Super League der Meisterschaftsbetrieb bereits vor zweieinhalb Wochen startete, stecken die Mannschaften der fünf grossen Ligen noch inmitten ihrer Saisonvorbereitung – ausser PSG und Aston Villa.

Die Mannschaften von Luis Enrique und Unai Emery machen am Mittwochabend im Uefa Supercup zwischen dem amtierenden Champions-League- und Europa-League-Sieger den ersten europäischen Titel der Saison unter sich aus. Einziger Schweizer wäre Johan Manzambi gewesen, doch der Offensivspieler fehlt verletzt.

Wo und wann wird gespielt?

Austragungsort ist die Red Bull Arena in Salzburg. Die Heimstätte von RB Salzburg bietet Platz für 28'500 Zuschauer und wurde 2003 erbaut. Seit 2008 trägt sie ihren heutigen Namen. Anpfiff im Bullenpark ist am Mittwochabend um 21 Uhr.

Läuft das Spiel im Free-TV?

Auf SRF ist die Partie nicht zu sehen. Kostenlos streamen kann man sie trotzdem. Auf dem Gratis-Sender blue Zoom F läuft das Duell ab 20.45 Uhr, auf Servus TV beginnt der Stream eine halbe Stunde früher.

Wie ist der Spielmodus?

Manch einen WM-Zuschauer mag es wundern, aber der Supercup wird tatsächlich wieder in zwei Hälften à 45 Minuten gespielt. Hydration Breaks gibts keine. Einzige Änderung im Vergleich zum normalen Modus: Nach 90 Minuten gehts nicht in die Verlängerung, sondern direkt ins Penaltyschiessen.

PSG – Aston Villa: Wer ist Favorit?

Auch wenn beide Teams über starke und teure Kader verfügen, sind die Pariser die stärkere Mannschaft. Dies zeigt sich nicht nur in der Differenz der beiden Marktwerte (Aston Villa: 530 Millionen Euro, PSG: 1,39 Milliarden), sondern auch in aktuellen Wettquoten. Am Mittwochmorgen wird ein PSG-Sieg mit 1,67 bewertet, ein Triumph von Villa mit 4,8.

Und auch die Historie spricht eine deutliche Sprache. In den letzten 15 Jahren setzte sich nur zweimal der Unterklassige durch. 2012 und 2018 jubelte Atlético gegen Chelsea und Real über den Titel. Ansonsten landete der Pokal immer in den Händen des Champions-League-Siegers.

Feiert Johan Manzambi sein Villa-Debüt?

Leider nein. Nachdem er mit einer Transferablöse von fast 70 Millionen Euro einen neuen Schweizer Rekord aufstellte, warten Fans gespannt auf seinen ersten Auftritt im Villa-Shirt. Dazu wirds am Mittwochabend jedoch nicht kommen. Seine an der WM zugezogene Knieverletzung zwingt ihn weiterhin kürzerzutreten. Auch Amadou Onana (Kreuzbandriss) und Boubacar Kamara (Knieverletzung) fehlen aufseiten der Engländer. PSG kann hingegen aus dem Vollen schöpfen.

Wer pfeift das Spiel?

Der Unparteiische wurde von der Uefa schon vor Wochen bestimmt. Mit Omar Artan fiel die Wahl auf jenen Schiri, dem an der WM die Einreise in die USA aus abenteuerlichen Gründen verweigert wurde. Der 34-Jährige Somalier leitete bislang vor allem Spiele in Afrika, darunter in der CAF-Champions League oder dem Afrika-Cup. Der Super Cup wird für ihn die erste Partie in Europa.