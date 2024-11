Fussball-Legende Kazuyoshi Miura startet mit 57 Jahren in seine 40. Profisaison. Der Japaner hält seit 2017 den Rekord als ältester Fussballprofi der Welt. Ans Aufhören denkt der zweitbeste Torschütze Japans aber noch lange nicht.

Der älteste Fussballprofi will noch ein Jahr anhängen

Auf einen Blick Japanischer Fussballprofi Kazuyoshi Miura plant seine 40. Profisaison mit 57 Jahren

Miura begann seine Karriere mit 15 in Brasilien

Er hat noch immer nicht genug: Der 57-jährige japanische Fussballprofi Kazuyoshi Miura will in seine 40. Profisaison gehen. «Ich habe noch einen Vertrag über anderthalb Jahre. Ich denke, es ist eine natürliche Entwicklung», erklärte Miura gegenüber «Kyodo News» von seinem Wunsch, auch beim Saisonstart im kommenden Frühling wieder auf dem Rasen zu stehen.

Miura ist derzeit vom japanischen Zweitligisten FC Yokohama an den Viertligisten Atletico Suzuka ausgeliehen. Seine Profi-Karriere lancierte Miura im Jahr 1982 in Brasilien, als er mit nur 15 Jahren alleine nach Brasilien reiste. Vier Jahre drauf unterschrieb er bei Pelé- und Neymar-Klub FC Santos seinen ersten Profivertrag.

Gastspiele in Italien, Kroatien und Portugal

Seither tourt Miura durch die Welt, lief unter anderem für CFC Genua oder Dinamo Zagreb auf. Bis im letzten Sommer spielte er in der zweiten portugiesischen Liga. Seit 2017 hält «King Kazu», wie Miura auch genannt wird, den Rekord als ältester Fussballprofi der Welt.

Auch wenn es im letzten Halbjahr mit 11 Spielen und keinem Treffer nicht mehr ganz so lief wie zu besten Zeiten, Miuras Torhunger ist ungebremst. «Aufhören ist keine Option. Ich will so viele Minuten wie möglich spielen.» Seine Leidenschaft für den Fussball sei «immer gross» und werde nicht schrumpfen.

In der Nationalmannschaft Japans erzielte Miura zwischen 1990 und 2000 beeindruckende 55 Tore in 89 Länderspielen. Er gewann 1992 die Asienmeisterschaft und ist der zweitbeste Torschütze seines Landes.