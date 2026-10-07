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Portugal-Frust wegrasiert?
Ronaldo zeigt sich bei Al-Nassr mit neuem Look

Vor wenigen Tagen hatte Cristiano Ronaldo noch blonde Strähnchen und blies Trübsal. Nun präsentiert sich der Superstar bei Al-Nassr im neuen Look – und siehe da, das Lachen ist zurück.
Publiziert: vor 1 Minute
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