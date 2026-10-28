Basler Meistertrainer heuert in England an

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt hat, ist nun fix: Fabio Celestini (50) wird Trainer des FC Burnley. Das gibt der Verein aus der zweiten englischen Liga am Mittwochabend bekannt. Am vergangenen Wochenende ist der bisherige Trainer Nicky Hayen (46) aufgrund der sportlichen Krise entlassen worden – der Premier-League-Absteiger liegt nach zwölf Spielen mit acht Punkten nur auf Rang 22 der Championship.

Celestini ist seit dem vorzeitigen Ende seines aufgrund des Kriegs in der Ukraine umstrittenen Engagements bei ZSKA Moskau im Mai vereinslos gewesen. Zuvor hat er nicht weniger als fünf Super-League-Klubs trainiert – mit Luzern gewann er 2021 den Schweizer Cup und mit Basel 2025 das Double.

Bei seinem neuen Arbeitgeber trifft der Romand auf einen Landsmann: Nati-Stürmer Zeki Amdouni (25) spielt seit 2025 bei den «Clarets». Seinen Einstand als Burnley-Trainer wird Celestini am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Portsmouth geben.