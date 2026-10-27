DE
FR
Abonnieren

Nach Entlassung in Moskau
England-Klub an Ex-FCB-Meistertrainer Celestini dran

Seit seinem abrupten Ende im Mai bei ZSKA Moskau ist Fabio Celestini ohne Job. Das könnte sich bald ändern: Der Romand soll bei einem englischen Zweitligisten hoch im Kurs sein.
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
1/5
Fabio Celestini soll für den Trainerposten bei Burnley im Gespräch sein.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Trainiert Fabio Celestini (50) bald in England? Wie «The Athletic» am Dienstag schreibt, gilt der langjährige Super-League-Trainer als heisser Anwärter auf den Trainerposten beim englischen Zweitligisten Burnley. Demnach ist Celestini bereits nach England gereist, um letzte Formalitäten zu klären.

Als Premier-League-Absteiger der letzten Saison landete der Verein aus dem Norden Englands hart in der Championship: Nach zwölf Spielen liegen die Clarets mit acht Punkten nur auf Rang 22 der Tabelle – dies würde gleich den nächsten Abstieg bedeuten. Die sportliche Misere hat am vergangenen Samstag auch zur Entlassung des bisherigen Trainers Nicky Hayen (46) geführt.

Auch ein Nati-Spieler als Schützling

Celestini seinerseits ist seit der einvernehmlichen Vertragsauflösung mit ZSKA Moskau im vergangenen Mai ohne Verein. Sein Wechsel in die russische Hauptstadt im Sommer 2025 wurde aufgrund des Kriegs in der Ukraine von heftiger Kritik begleitet. In der Saison zuvor hat er den FC Basel zum Double-Gewinn geführt. Auch bei Lausanne, Lugano, Luzern und kurzzeitig beim FC Sion stand er schon an der Seitenlinie.

Bei Burnley würde Celestini auf Nati-Stürmer Zeki Amdouni (25) treffen. Weitere prominente Namen im Kader sind die beiden ehemaligen englischen Nationalspieler Jamie Vardy (39) und Kyle Walker (36).

In diesem Artikel erwähnt
20770541 entity_logo_fcbasel
FC Basel
20770555 entity_logo_fcluzern
FC Luzern
20770572 entity_logo_fclausanne_1
FC Lausanne-Sport
20770582 entity_logo_fcsion
FC Sion
20770559 2443_1
FC Lugano
21133599 entity_logo_burnley
Burnley
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        20770541 entity_logo_fcbasel
        FC Basel
        20770555 entity_logo_fcluzern
        FC Luzern
        20770572 entity_logo_fclausanne_1
        FC Lausanne-Sport
        20770582 entity_logo_fcsion
        FC Sion
        20770559 2443_1
        FC Lugano
        21133599 entity_logo_burnley
        Burnley