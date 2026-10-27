England-Klub an Ex-FCB-Meistertrainer Celestini dran

Seit seinem abrupten Ende im Mai bei ZSKA Moskau ist Fabio Celestini ohne Job. Das könnte sich bald ändern: Der Romand soll bei einem englischen Zweitligisten hoch im Kurs sein.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Trainiert Fabio Celestini (50) bald in England? Wie «The Athletic» am Dienstag schreibt, gilt der langjährige Super-League-Trainer als heisser Anwärter auf den Trainerposten beim englischen Zweitligisten Burnley. Demnach ist Celestini bereits nach England gereist, um letzte Formalitäten zu klären.

Als Premier-League-Absteiger der letzten Saison landete der Verein aus dem Norden Englands hart in der Championship: Nach zwölf Spielen liegen die Clarets mit acht Punkten nur auf Rang 22 der Tabelle – dies würde gleich den nächsten Abstieg bedeuten. Die sportliche Misere hat am vergangenen Samstag auch zur Entlassung des bisherigen Trainers Nicky Hayen (46) geführt.

Auch ein Nati-Spieler als Schützling

Celestini seinerseits ist seit der einvernehmlichen Vertragsauflösung mit ZSKA Moskau im vergangenen Mai ohne Verein. Sein Wechsel in die russische Hauptstadt im Sommer 2025 wurde aufgrund des Kriegs in der Ukraine von heftiger Kritik begleitet. In der Saison zuvor hat er den FC Basel zum Double-Gewinn geführt. Auch bei Lausanne, Lugano, Luzern und kurzzeitig beim FC Sion stand er schon an der Seitenlinie.

Bei Burnley würde Celestini auf Nati-Stürmer Zeki Amdouni (25) treffen. Weitere prominente Namen im Kader sind die beiden ehemaligen englischen Nationalspieler Jamie Vardy (39) und Kyle Walker (36).