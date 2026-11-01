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VA Ballet Hattrick und Rote Karte
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Ballets Achterbahn der Gefühle:Zuerst Hattrick, dann Rot für Tätlichkeit

Erst Hattrick, dann Rot
Schweizer Stürmer erlebt verrücktes Spiel in der Türkei

Verrückter Nachmittag für Samuel Ballet: Der Schweizer trifft in der türkischen Liga dreifach und fliegt dann wegen einer Dummheit vom Platz.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Samuel Ballet (r.) erlebt mit Amedspor ein verrücktes Spiel. (Archivbild)
Foto: Anadolu via AFP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Ex-FCZ- und Winti-Spieler Samuel Ballet (25) erlebt in der türkischen Liga ein Wechselbad der Gefühle. Beim 5:1-Sieg seines Klubs Amedspor gegen Eyüpspor erzielt der einstige YB-Junior einen Hattrick und fliegt dann wegen einer Tätlichkeit vom Platz.

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In der 42. Minute drückt der Linksaussen eine Vorlage des Ex-Hoffenheimers Gift Orban zum 3:0 über die Linie, beim 4:0 in der 51. Minute läuft er im Eins-gegen-eins am Goalie vorbei, das 5:1 in der 83. Minute erzielt er per Penalty. Es sind seine Tore zwei, drei und vier für den Aufsteiger aus der mehrheitlich kurdisch besiedelten Region im Südosten der Türkei, für den Ballet seit diesem Sommer spielt.

In der Nachspielzeit brennen dem Schweizer aber die Sicherungen durch. An der Mittellinie schlägt er seinem Gegner Jawad El Yamiq mit der Hand ins Gesicht. Folgerichtig fliegt er mit Rot vom Platz. Ein bitteres Ende eines eigentlich perfekten Spiels, mit dem Amedspor Tabellenplatz zwei verteidigt.

Bitter: Ballet verpasst damit das Spitzenspiel bei Leader Galatasaray am nächsten Samstag, in dem seinem Team der Sprung zurück an die Tabellenspitze winkt. Ein Sieg beim Liga-Krösus wäre ein riesiger Achtungserfolg für die Kurden, die sich immer wieder massiven Anfeindungen vonseiten der gegnerischen Fans ausgesetzt sehen.

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