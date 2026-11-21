Jesus Owono tritt erstmals seit dem Tod von Jesus de Miguel wieder in der Öffentlichkeit auf. Beim Spiel seines FC Andorra ist der Torhüter auf der Tribüne dabei.

Darum gehts Jesus Owono ist beim Heimspiel des FC Andorra gegen Leganes dabei

Der Torhüter wurde nach dem Zusammenprall mit Jesus de Miguel für 12 Spiele gesperrt

Es ist der erste öffentliche Auftritt von Owono seit der Tragödie

Cédric Heeb Redaktor Sport

In dunkler Kleidung und mit einer schwarzen Mütze steht Jesus Owono (25) auf der Tribüne des Stadions des FC Andorra und hält die Hände auseinander. Er spricht ein Gebet. Es ist der erste öffentliche Auftritt des Torhüters seit dem tragischen Zusammenprall mit Jesus de Miguel (†30).

Vor dem Spiel seines Klubs gegen Leganés am Freitagabend wird eine Gedenkminute für den verstorbenen Stürmer von Teneriffa abgehalten. Die Spieler bilden einen Kreis rund um einen weissen Blumenstrauss und tragen weisse Shirts mit de Miguels Nummer 9 hinten drauf. Auch Owono, der für zwölf Spiele gesperrt worden ist, hält inne.

Wie die «Marca» berichtet, ist es das erste Mal, dass der Andorra-Keeper sein Haus verlassen wollte, um beim ersten Heimspiel seit der Tragödie vor knapp drei Wochen dabei zu sein. «Während das gesamte Publikum ihn begrüsste und seine Mannschaftskollegen ihn umarmten, blieb der von Trauer gezeichnete Gesichtsausdruck des Torwarts unverändert», schildert die Zeitung den emotionalen Moment.