Brasilien verliert seine langjährige Nummer 10. Neymar bestätigt seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft endgültig. Der Rekordtorschütze der Seleção sagt: «Ich habe mein Blut, mein Leben gegeben.»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neymar (34) beendet nach 130 Länderspielen offiziell seine Nationalmannschaftskarriere

Er ist mit 80 Toren Brasiliens erfolgreichster Torschütze aller Zeiten

Künftig spielt Neymar nur noch für seinen Klub Santos

Joël Hahn Redaktor Sport

Nun gibt es kein Zurück mehr. Neymar (34) hat seine Karriere in der brasilianischen Nationalmannschaft endgültig beendet. Gut drei Wochen nach dem bitteren WM-Aus im Achtelfinal gegen Norwegen bekräftigt der Superstar seinen Rücktritt und findet emotionale Worte.

«Meine Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei. Ich habe Geschichte geschrieben, ich war sehr glücklich. Ich habe mein Blut, mein Leben gegeben. Ich habe immer für die Seleção gekämpft und gerungen, aber jetzt will ich das nicht mehr», sagt Neymar nach dem 4:2-Sieg seines Klubs Santos gegen Universidad Central.

Bereits unmittelbar nach der 1:2-Niederlage gegen Norwegen an der WM 2026 hatte der Offensivstar unter Tränen angedeutet, dass seine Zeit im Nationalteam zu Ende sei. Nun macht er seinen Entscheid definitiv. «Ich habe viel erlebt. Ich habe immer mein Bestes gegeben und für das gelbe Trikot gekämpft. Aber ich glaube, ich habe genug davon.»

Ein Rekord für die Ewigkeit

Mit Neymar verliert Brasilien seinen erfolgreichsten Torschützen der Geschichte. In 130 Länderspielen erzielte der frühere Star des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain 80 Tore und übertraf damit sogar Legende Pelé (1940 – 2022), der 77 Treffer für die Seleção erzielte.

Nur Cafu (56) absolvierte mit 143 Einsätzen noch mehr Länderspiele für den Rekordweltmeister. Neymar nahm an vier Weltmeisterschaften teil, den ersehnten sechsten WM-Titel für den Rekordhalter gab es allerdings nie. Seinen grössten Triumph im Nationaltrikot feierte er 2016, als er Brasilien bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro mit einem Freistosstor im Final zu Gold führte.

Verletzungen bremsten das Comeback

Die vergangenen Jahre waren von Verletzungen geprägt. Zwischenzeitlich trug Neymar fast drei Jahre lang das Trikot der Seleção nicht mehr. Erst nach seiner überstandenen Wadenverletzung holte ihn Nationaltrainer Carlo Ancelotti (67) für die WM-Endrunde zurück. Beim Achtelfinal gegen Norwegen kam der Offensivspieler nur als Joker zum Einsatz. Sein verwandelter Penalty brachte Brasilien zwar nochmals Hoffnung, an der Niederlage und dem frühen Turnier-Aus änderte er jedoch nichts.

Künftig will sich Neymar ganz auf seinen Jugendklub Santos konzentrieren. Dort läuft sein Vertrag noch bis Ende Jahr. Seine Zeit im Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft dagegen ist nach 130 Länderspielen endgültig Geschichte.



