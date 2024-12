1/4 Besondere Ehre für Gareth Southgate: Der ehemalige England-Trainer wird vom britischen Königshaus zum Ritter geschlagen. Foto: Frank Augstein

Zum Jahreswechsel vergibt das britische Königshaus Ehrungen für besondere Verdienste: Geehrt werden auch dieses Mal wieder Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Unterhaltung.

Einer davon ist Gareth Southgate – oder Sir Gareth, wie sich der ehemalige englische Nationaltrainer fortan nennen darf. Obwohl er keinen Titel erringen konnte, wird der 54-Jährige zum Ritter geschlagen. Das geht aus der Liste der Neujahrsehrungen des britischen Königshauses hervor.

Ritterschlag auf Vorschlag der Regierung

Southgate war seit 2016 Cheftrainer der Three Lions und gab nach der EM im Sommer den Rücktritt bekannt. Er auf eine ansehnliche Bilanz zurückschauen: Er führte das Team zweimal in Folge in den Final der Europameisterschaft (2021, 2024) und in den Halbfinal der Weltmeisterschaft 2018. Nach der Niederlage gegen Spanien im Final der EM in diesem Sommer war Schluss, seine Nachfolge tritt zum Jahresbeginn der Deutsche Thomas Tuchel an.

Die Ritterwürden und Orden des Königshauses werden stets auf Vorschlag der Regierung verliehen. König Charles III. vergibt aber auch Auszeichnungen an sein Ärzteteam, das ihn bei seiner Krebstherapie seit Beginn des ausgehenden Jahres begleitet. Die eigentliche Zeremonie der Ordensverleihung findet später durch ein Mitglied der Royal Family statt.