In der WM-Quali warten drei Top-Stars auf die Schweiz

In der WM-Quali warten drei Top-Stars auf die Schweiz

1/7 Das schwedische Tor-Monster trifft dreifach: Viktor Gyökeres. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Schweiz trifft auf Schweden, Slowenien und Kosovo in der EM-Qualifikation

Der Schwede Viktor Gyökeres hat sich bei Sporting Lissabon zum Tor-Monster entwickelt

Ausgeglichene Bilanz gegen Schweden und Kosovo, positive gegen Slowenien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Stefan Kreis Reporter Fussball

Schweden

Der Star: Als Viktor Gyökeres mit 21 zum FC St. Pauli in die 2. Bundesliga abgeschoben wird, hätte niemand damit gerechnet, dass er fünf Jahre später zu Europas grösstem Tor-Monster werden wird. Während er für die Hanseaten in 28 Spielen bloss sieben Tore erzielte, sinds für Sporting Lissabon in 73 Einsätzen sagenhafte 68 Tore und 17 Vorlagen.

Das denkwürdige Spiel: Beim Gedanken an die Schweden läufts so manch einem Nati-Fan kalt den Rücken runter. 0:1 verliert die Schweiz im WM-Achtelfinal 2018 in einem absoluten Gähn-Kick. Forsberg schiesst, Akanji lenkt ab, die Nati ist draussen.

Die Bilanz: Ausgeglichener kann eine Bilanz nicht sein. In 29 Spielen gabs je 11 Siege für beide Nationen und sieben Unentschieden. In der Torbilanz führen die Schweden mit 47:42.

2:19 Nati-Coach Yakin: «Müssen unserer Favoritenrolle gerecht werden»

Slowenien

Der Star: Benjamin Sesko. An der EM 2024 läuft er im Achtelfinal allein auf den portugiesischen Goalie los und hätte zum Nationalhelden werden können. Der Hochveranlagte aber scheitert – und scheint diese Szene mit in die aktuelle Bundesliga-Saison mit Leipzig genommen zu haben. Dort mag ihm bislang noch nicht viel gelingen. Gleichwohl ist das Potenzial des 195 Zentimeter grossen Stürmers enorm.

Das denkwürdige Spiel: 26'000 Zuschauer werden am 6. Juni 2001 Zeugen, wie die Nati in der WM-Qualifikation gegen Slowenien verliert. Sebastian Cimirotic trifft acht Minuten vor Schluss ins Schweizer Herz, Sforza, Vogel, Alex Frei und Co. gucken in die Röhre. Und Coach Enzo Trossero ist bald darauf Geschichte.

Die Bilanz: Weils die slowenische Nati erst seit 1991 gibt, hat die Schweiz erst neunmal gegen dieses Land gespielt. Sechs Siege für die Schweiz, zwei Niederlagen und ein Unentschieden stehen zu Buche.

Kosovo

Der Star: Mit dem Ball am Fuss ist Ex-FCB-Star Edon Zhegrova (25) einer der spektakulärsten Spieler, die je in der Super League gespielt haben. Ein Arjen-Robben-Verschnitt, der meist von der rechten Seite in die Mitte zieht und mit links abschliesst. Vorhersehbar, aber kaum zu verteidigen. Auf 25 Millionen wird der Marktwert des Lille-Flügels mittlerweile geschätzt, dem FCB brachte er vor knapp drei Jahren rund zehn Millionen ein.

Das denkwürdige Spiel: Es läuft die vierte Minute der Nachspielzeit, als die Schweiz im Herbst 2023 in der EM-Quali auswärts in Pristina noch den Ausgleich zum 2:2 kassiert. Captain Granit Xhaka ist nach dem Spiel derart geladen, dass er Nati-Coach Murat Yakin öffentlich kritisiert und dessen Trainingsgestaltung hinterfragt.

Die Bilanz: Die kosovarische Fussball-Nati darf erst seit 2016 offiziell an Länderspielen teilnehmen. Gegen die Schweiz gabs in drei Duellen drei Remis.