Drama in Belgien Materialwart wirft Ball aufs Feld und stoppt Konter

In der Meisterschaftsrunde in Belgien braucht Genk dringend ein Tor. Sie kommen in der letzten Minute zum Konter, doch plötzlich flattert ein zweiter Ball aufs Spielfeld und das Spiel muss unterbrochen werden.

Publiziert: 16:57 Uhr