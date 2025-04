Ausflug misslingt komplett Was hat diesen Goalie bloss geritten?

Kurioser Goalie-Bock in Argentinien. Riestra-Goalie Nacho Arce sorgt im Spiel gegen Instituto Córdoba mit einem Solo-Fail für Verwunderung. Statt den Ball schnell zu spielen, nimmt er das Heft selbst in die Hand. Nur kommen ihm Gegenspieler und der Schiri in die Quere.

Publiziert: 17:44 Uhr | Aktualisiert: 18:08 Uhr