Den Biss nicht verloren Luis Suarez schnappt nach Teamkollege Jordi Alba

Inter Miami trifft im Champions-Cup-Viertelfinal auf den Los Angeles FC. In der Schlussphase kommt es nach einem Foul an Messi zur Rudelbildung. Luis Suarez setzt zum Biss an – schnappt beim beim eigenen Mitspieler aber ganz knapp ins Leere.

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 45 Minuten