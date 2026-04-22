Al-Nassr erwägt, Cristiano Ronaldos Sohn ins erste Team zu beordern. Käme es zum Vater-Sohn-Duo in Saudi-Arabien, wäre das nicht das erste Mal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo Junior (15) könnte bald mit seinem Vater in Saudi-Arabien spielen

Al-Nassr plant, den U17-Spieler in die erste Mannschaft zu holen

Vater-Sohn-Duos im Fussball sind selten, nur sechs Fälle bekannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Cristiano Ronaldo Senior (41) an der Seite seines Sohnes Cristiano Ronaldo Junior (15)? Das könnte bei Al-Nassr in der Saudi-Liga bald Tatsache werden.

Laut der saudi-arabischen Zeitung «Alweeam» erwägt der Klub, den Jugendspieler für die nächste Saison in die erste Mannschaft zu befördern. Dort steht sein Vater noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Sein Junior spielt aktuell für die U17 von Al-Nassr und für die portugiesische U16-Nationalmannschaft. Vater-Sohn-Duos sind im Fussball eine Seltenheit – nur ein halbes Dutzend Fälle sind überliefert.

Brasilien-Weltmeister mit seinem Sohn

Der brasilianische Weltmeister Rivaldo (54) stand 2014 und 2015 fünfmal zeitgleich mit seinem Sohn Rivaldinho (30) auf dem Platz. Beide spielten damals für Mogi Mirim in der zweiten Liga Brasiliens respektive in der Staatsmeisterschaft von São Paulo. Schweden-Legende Henrik Larsson (54) kehrte 2013 rund drei Jahre nach seinem Karriereende für ein paar Spiele auf den Platz zurück. In der vierten schwedischen Liga spielte er an der Seite seines Sohnes Jordan Larsson (28), der heute beim FC Kopenhagen aktiv ist.

In der Saison 2022/23 war Wullie Gibson (41) Spielertrainer des schottischen Drittligisten Queen of the South FC, bei dem auch sein Sohn Lewis (20) spielte. Dreimal standen die beiden gleichzeitig im Einsatz. Im englischen Fussball spielten Ian (74) und Gary Bowyer (54) in der Saison 1989/90 bei Hereford United und Alec (†1982) und David Herd (†2016) 1951 für Stockport County.

Double-Gewinn mit dem Vater

Der einstige sowjetische Nationalspieler Alexei Eremenko Senior (62) und sein Sohn Alexei Eremenko Junior (43), der für das finnische Nationalteam aktiv war, gewannen 2002 und 2003 sogar Titel zusammen. Mit HJK Helsinki wurden sie zweimal Meister und einmal Cupsieger. Ähnliches schafften George Eastham Senior (†2000) und Junior (†2024) auf etwas tieferer Stufe – und rund fünf Jahrzehnte zuvor. Die beiden gewannen 1954 den nordirischen Gold Cup mit dem FC Ards. Der Jüngere gehörte elf Jahre später zum englischen Team, das 1966 den bisher einzigen Weltmeistertitel für das «Mutterland des Fussballs» gewann.

Nie zur selben Zeit auf dem Feld standen die Isländer Arnor (64) und Eidur (47) Gudjohnsen. Als Letzterer aber als 17-Jähriger zu seinem ersten von später insgesamt 88 Länderspielen kam, wurde er 1996 beim Testspiel für seinen Vater eingewechselt. Weil Eidur danach aber drei Jahre auf weitere Spiele für Island warten musste, kam er nie an der Seite seines Vaters zum Einsatz.