Die britische Zeitung «Guardian» hat für die Trikotnummer 1 bis 50 aufgelistet, welcher Fussballer der beste war, der die Zahl je getragen hat. In die Liste hat es auch ein Schweizer geschafft.

Darum gehts «Guardian» kürt die besten Spieler der Trikotnummern 1 bis 50

Cristiano Ronaldo legendärster Spieler mit der Nummer 7

Granit Xhaka zum besten Spieler mit der 34 gekürt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Denk mal an einen Fussballer mit der Trikotnummer 7. Du denkst jetzt vermutlich an Cristiano Ronaldo (41), oder? Jetzt denk mal an die Nummer 10. Hast du Lionel Messi (39) im Kopf? Auch das wird bei den meisten der Fall sein. Doch der «Guardian» nennt eine andere Fussballlegende als besten Spieler, der die Nummer 10 je getragen hat: Diego Armando Maradona (1960 bis 2020).

Die britische Zeitung hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Trikotnummern 1 bis 50 den jeweils legendärsten oder stärksten Spieler zuzuordnen. Dafür hat sie diverse Faktoren hinzugezogen: Wie lange hat der Spieler die Nummer getragen? Warum hat er sie ursprünglich ausgewählt? Was hat er damit gewonnen? Und vereinzelt spielte auch noch eine Rolle, welchen Stellenwert die Nummer nach dem Tod des Spielers hatte. Eine Spielerei, die aber viele Überraschungen bereithält.

Harter Kampf um die Nummer 5

So beispielsweise die Nummer 5. Diese trug etwa Zinedine Zidane (54) bei Real Madrid während fünf Jahren, in denen er die Champions League gewann und spanischer Meister wurde. Als der Franzose seine Karriere im Sommer 2006 beendete, erbte Fabio Cannavaro (53) die 5 und wurde mit ihr in den folgenden drei Jahren zweimal Meister. Und doch nennt der «Guardian» einen anderen Spieler: Franz Beckenbauer (1945 bis 2024).

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Der Deutsche war der Inbegriff des Liberos, den er in den 1960er und 70er Jahren bei Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft etabliert und verkörpert hat. Der «Guardian» schreibt: «Er war wie geschaffen dafür, mit der Nummer 5 auf dem Rücken über den Fussballplatz zu schlendern, während im Hintergrund eine imaginäre, sanft klingende Saxophon-Jazz-Melodie erklang.» Beckenbauers Nummer wird seit dessen Tod im Jahr 2024 bei den Bayern nicht mehr vergeben.

Auch Xhaka ist dabei

Und wie siehts bei den anderen Trikotnummern aus? Die Nummer 9 gehört «schmerzlich offensichtlich», wie es die Zeitung beschreibt, dem brasilianischen Ronaldo (50). Die Nummer 13 wird Gerd Müller (1945 bis 2021) zugeschrieben, die 18 dem ehemaligen FCSG-Star Ivan Zamorano (59). Und aus Schweizer Sicht speziell: Granit Xhaka (34) ist der beste Spieler mit der Nummer 34.

Die Wahl fiel zwischen dem Nati-Captain und Nigel de Jong (41). Der Holländer trug die 34 sowohl bei der AC Milan als auch bei Manchester City. Was den Unterschied ausmachte? Erstens: Xhaka hat die Nummer – mit Ausnahme von zwei Jahren bei Arsenal, als er die 29 trug – seit Beginn seiner Profi-Karriere beim FCB. Zweitens: Der Hintergrund der Nummer. Denn es war die Buslinie 34, die Xhaka als Jugendlicher benutzte, um damals ins FCB-Training zu kommen.