DE
FR
Abonnieren

Erste DFB-Pokalrunde ausgelost
BVB reist zu Quartierverein – hartes Los für Freiburg

Die Auslosung der Erstrundenduelle im DFB-Pokal hat dem HEBC das grosse Los beschert: Der Hamburger Quartierverein bekommt es mit Dortmund zu tun. Schwierige Aufgaben warten auf Freiburg und Union Berlin.
Publiziert: vor 31 Minuten
Kommentieren
1/5
Der Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club gewann im Mai den Hamburger Pokal und tritt nun in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals an.
Foto: IMAGO/Niklas Heiden
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ende August kommt es zum wohl grössten Spiel in der Vereinsgeschichte des Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Clubs: Der Quartierverein aus der fünftklassigen Oberliga, amtierender Gewinner des Hamburger Pokals, empfängt dann in der ersten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund.

Es sind Dimensionen die den Professor-Reinmüller-Platz mit seinen rund 2000 Plätzen, wo der HEBC normalerweise seine Heimspiele austrägt, sprengen. Noch während der Auslosung kündigen die Klubverantwortlichen deshalb an, das Spiel bei einem der grossen Stadtrivalen HSV oder St. Pauli austragen zu wollen. Ein unvergesslicher Tag für die HEBC-Familie dürfte es aber auch im Volkspark- oder im Millerntorstadion werden.

Das sind die Duelle der Bundesligisten in der ersten Pokal-Runde

Würzbürger Kickers (4.) – Köln
Phönix Lübeck (4.) – Paderborn
Hansa Rostock (3.) – Stuttgart
Verl (3.) – Hamburger SV
Lüneburger SK Hansa (5.) – Werder Bremen
Duisburg (3.) – Elvesberg
St. Tönis (5.) – Eintracht Frankfurt
Krieschow (5.) – Mainz
Energie Cottbus (2.) – Augsburg
Hallescher FC (4.) – Schalke 04
Wehen Wiesbaden (3.) – Bayer Leverkusen
Fortuna Düsseldorf (3.) – Freiburg
Schott Mainz (4.) – Möchengladbach
Eintracht Trier (4.) – Leipzig
Eintracht Braunschweig (2.) – Union Berlin
Erzgebirge Aue (4.) – Hoffenheim
Osnabrück (2.) – Bayern München
Hamburg-Eimsbüttel (5.) – Borussia Dortmund

Würzbürger Kickers (4.) – Köln
Phönix Lübeck (4.) – Paderborn
Hansa Rostock (3.) – Stuttgart
Verl (3.) – Hamburger SV
Lüneburger SK Hansa (5.) – Werder Bremen
Duisburg (3.) – Elvesberg
St. Tönis (5.) – Eintracht Frankfurt
Krieschow (5.) – Mainz
Energie Cottbus (2.) – Augsburg
Hallescher FC (4.) – Schalke 04
Wehen Wiesbaden (3.) – Bayer Leverkusen
Fortuna Düsseldorf (3.) – Freiburg
Schott Mainz (4.) – Möchengladbach
Eintracht Trier (4.) – Leipzig
Eintracht Braunschweig (2.) – Union Berlin
Erzgebirge Aue (4.) – Hoffenheim
Osnabrück (2.) – Bayern München
Hamburg-Eimsbüttel (5.) – Borussia Dortmund

Ein grösserer Brocken wartet auf andere Bundesligisten: Freiburg bekommt es mit Fortuna Düsseldorf zu tun, das gerade erst in die 3. Liga abgestiegen ist. Und Union Berlin (Eintracht Braunschweig), Augsburg (Greuther Fürth) und die Bayern (Osnabrück) treffen schon in der ersten Runde auf ein Team aus der zweiten Bundesliga.

Ausgetragen wird die erste Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen dem 21. und 24. August – mit einer Ausnahme: Weil die Bayern und Dortmund an diesem Wochenende noch im Supercup im Einsatz stehen, steigen die beiden deutschen Fussballgrössen erst Anfang September in den Wettbewerb ein.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Hamburger SV
Hamburger SV
SC Freiburg
SC Freiburg
1. FC Köln
1. FC Köln
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Augsburg
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Bayern München
Bundesliga
Bundesliga
Werder Bremen
Werder Bremen
Union Berlin
Union Berlin
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
RB Leipzig
RB Leipzig
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        SC Freiburg
        SC Freiburg
        1. FC Köln
        1. FC Köln
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        FC Augsburg
        FC Augsburg
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Bundesliga
        Bundesliga
        Werder Bremen
        Werder Bremen
        Union Berlin
        Union Berlin
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        FSV Mainz 05
        FSV Mainz 05
        TSG Hoffenheim
        TSG Hoffenheim