Die Auslosung der Erstrundenduelle im DFB-Pokal hat dem HEBC das grosse Los beschert: Der Hamburger Quartierverein bekommt es mit Dortmund zu tun. Schwierige Aufgaben warten auf Freiburg und Union Berlin.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ende August kommt es zum wohl grössten Spiel in der Vereinsgeschichte des Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Clubs: Der Quartierverein aus der fünftklassigen Oberliga, amtierender Gewinner des Hamburger Pokals, empfängt dann in der ersten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund.

Es sind Dimensionen die den Professor-Reinmüller-Platz mit seinen rund 2000 Plätzen, wo der HEBC normalerweise seine Heimspiele austrägt, sprengen. Noch während der Auslosung kündigen die Klubverantwortlichen deshalb an, das Spiel bei einem der grossen Stadtrivalen HSV oder St. Pauli austragen zu wollen. Ein unvergesslicher Tag für die HEBC-Familie dürfte es aber auch im Volkspark- oder im Millerntorstadion werden.

Das sind die Duelle der Bundesligisten in der ersten Pokal-Runde Würzbürger Kickers (4.) – Köln

Phönix Lübeck (4.) – Paderborn

Hansa Rostock (3.) – Stuttgart

Verl (3.) – Hamburger SV

Lüneburger SK Hansa (5.) – Werder Bremen

Duisburg (3.) – Elvesberg

St. Tönis (5.) – Eintracht Frankfurt

Krieschow (5.) – Mainz

Energie Cottbus (2.) – Augsburg

Hallescher FC (4.) – Schalke 04

Wehen Wiesbaden (3.) – Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf (3.) – Freiburg

Schott Mainz (4.) – Möchengladbach

Eintracht Trier (4.) – Leipzig

Eintracht Braunschweig (2.) – Union Berlin

Erzgebirge Aue (4.) – Hoffenheim

Osnabrück (2.) – Bayern München

Hamburg-Eimsbüttel (5.) – Borussia Dortmund Würzbürger Kickers (4.) – Köln

Phönix Lübeck (4.) – Paderborn

Hansa Rostock (3.) – Stuttgart

Verl (3.) – Hamburger SV

Lüneburger SK Hansa (5.) – Werder Bremen

Duisburg (3.) – Elvesberg

St. Tönis (5.) – Eintracht Frankfurt

Krieschow (5.) – Mainz

Energie Cottbus (2.) – Augsburg

Hallescher FC (4.) – Schalke 04

Wehen Wiesbaden (3.) – Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf (3.) – Freiburg

Schott Mainz (4.) – Möchengladbach

Eintracht Trier (4.) – Leipzig

Eintracht Braunschweig (2.) – Union Berlin

Erzgebirge Aue (4.) – Hoffenheim

Osnabrück (2.) – Bayern München

Hamburg-Eimsbüttel (5.) – Borussia Dortmund Mehr

Ein grösserer Brocken wartet auf andere Bundesligisten: Freiburg bekommt es mit Fortuna Düsseldorf zu tun, das gerade erst in die 3. Liga abgestiegen ist. Und Union Berlin (Eintracht Braunschweig), Augsburg (Greuther Fürth) und die Bayern (Osnabrück) treffen schon in der ersten Runde auf ein Team aus der zweiten Bundesliga.

Ausgetragen wird die erste Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen dem 21. und 24. August – mit einer Ausnahme: Weil die Bayern und Dortmund an diesem Wochenende noch im Supercup im Einsatz stehen, steigen die beiden deutschen Fussballgrössen erst Anfang September in den Wettbewerb ein.