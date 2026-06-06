Ende August kommt es zum wohl grössten Spiel in der Vereinsgeschichte des Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Clubs: Der Quartierverein aus der fünftklassigen Oberliga, amtierender Gewinner des Hamburger Pokals, empfängt dann in der ersten Runde des DFB-Pokals Borussia Dortmund.
Es sind Dimensionen die den Professor-Reinmüller-Platz mit seinen rund 2000 Plätzen, wo der HEBC normalerweise seine Heimspiele austrägt, sprengen. Noch während der Auslosung kündigen die Klubverantwortlichen deshalb an, das Spiel bei einem der grossen Stadtrivalen HSV oder St. Pauli austragen zu wollen. Ein unvergesslicher Tag für die HEBC-Familie dürfte es aber auch im Volkspark- oder im Millerntorstadion werden.
Würzbürger Kickers (4.) – Köln
Phönix Lübeck (4.) – Paderborn
Hansa Rostock (3.) – Stuttgart
Verl (3.) – Hamburger SV
Lüneburger SK Hansa (5.) – Werder Bremen
Duisburg (3.) – Elvesberg
St. Tönis (5.) – Eintracht Frankfurt
Krieschow (5.) – Mainz
Energie Cottbus (2.) – Augsburg
Hallescher FC (4.) – Schalke 04
Wehen Wiesbaden (3.) – Bayer Leverkusen
Fortuna Düsseldorf (3.) – Freiburg
Schott Mainz (4.) – Möchengladbach
Eintracht Trier (4.) – Leipzig
Eintracht Braunschweig (2.) – Union Berlin
Erzgebirge Aue (4.) – Hoffenheim
Osnabrück (2.) – Bayern München
Hamburg-Eimsbüttel (5.) – Borussia Dortmund
Würzbürger Kickers (4.) – Köln
Phönix Lübeck (4.) – Paderborn
Hansa Rostock (3.) – Stuttgart
Verl (3.) – Hamburger SV
Lüneburger SK Hansa (5.) – Werder Bremen
Duisburg (3.) – Elvesberg
St. Tönis (5.) – Eintracht Frankfurt
Krieschow (5.) – Mainz
Energie Cottbus (2.) – Augsburg
Hallescher FC (4.) – Schalke 04
Wehen Wiesbaden (3.) – Bayer Leverkusen
Fortuna Düsseldorf (3.) – Freiburg
Schott Mainz (4.) – Möchengladbach
Eintracht Trier (4.) – Leipzig
Eintracht Braunschweig (2.) – Union Berlin
Erzgebirge Aue (4.) – Hoffenheim
Osnabrück (2.) – Bayern München
Hamburg-Eimsbüttel (5.) – Borussia Dortmund
Ein grösserer Brocken wartet auf andere Bundesligisten: Freiburg bekommt es mit Fortuna Düsseldorf zu tun, das gerade erst in die 3. Liga abgestiegen ist. Und Union Berlin (Eintracht Braunschweig), Augsburg (Greuther Fürth) und die Bayern (Osnabrück) treffen schon in der ersten Runde auf ein Team aus der zweiten Bundesliga.
Ausgetragen wird die erste Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen dem 21. und 24. August – mit einer Ausnahme: Weil die Bayern und Dortmund an diesem Wochenende noch im Supercup im Einsatz stehen, steigen die beiden deutschen Fussballgrössen erst Anfang September in den Wettbewerb ein.
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