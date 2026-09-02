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DFB Pokal: VfL 1899 Osnabrück - Bayern München (02.09.2026)
VfL 1899 Osnabrück
20:45
Bayern München
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Richard
Hempel
Deutschland
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Mittwoch
02. September 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Osnabrück, Deutschland
Bremer Brücke
Kapazität
16'667
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