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DFB Pokal: Bayern München - VfB Stuttgart (23.05.2026)
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Sven
Jablonski
Deutschland
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Samstag
23. Mai 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Berlin, Deutschland
Olympiastadion
Kapazität
74'475
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