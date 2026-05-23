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Schiedsrichter
Referee
Sven
Jablonski
Deutschland
Anstoss
Samstag
23. Mai 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Berlin, Deutschland
Olympiastadion
Kapazität
74'475
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