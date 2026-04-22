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Schiedsrichter
Referee
Felix
Zwayer
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
22. April 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Leverkusen, Deutschland
BayArena
Kapazität
30'210
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