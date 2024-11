Granit Xhaka muss mit Leverkusen in München antreten. Foto: TOTO MARTI 1/2

AFP Agence France Presse

Der Kracher schon in der nächsten Runde: Rekordsieger Bayern München trifft im Achtelfinal des DFB-Pokals auf Titelverteidiger und Meister Bayer Leverkusen mit Nati-Captain Granit Xhaka. Das ergab die Ziehung am Sonntag im Deutschen Fussballmuseum in Dortmund.

«Das ist das Spiel der Spiele in dieser Pokalrunde – auch wenn es vielleicht ein bisschen früh kommt», sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der in der ARD als Ziehungsleiter fungierte. «Losfee» war der Saxophonist Andre Schnura.

In einem weiteren Topspiel trifft RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt. Der letzte im Wettbewerb befindliche Drittligist Arminia Bielefeld bekommt es mit dem Bundesligisten SC Freiburg zu tun.

Die Partien finden am 3. und 4. Dezember statt. Der Final steigt am 24. Mai 2025 in Berlin.