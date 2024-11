Lionel Messi nach einem glücklosen Auftritt in Atlanta. Foto: keystone-sda.ch 1/2

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach einer bislang überzeugenden Saison droht Lionel Messi mit Inter Miami in den MLS-Playoffs das frühe Ausscheiden.

Nach dem Auftaktsieg in der Best-of-3-Serie muss sich der Qualifikationssieger im zweiten Spiel bei Atlanta United durch ein Gegentor in der Nachspielzeit 1:2 geschlagen geben. Die entscheidende Partie um den Einzug in die Viertelfinals findet in der Nacht auf den kommenden Sonntag in Miami statt.

