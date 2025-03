1/4 Die neuseeländische Fussball-Nati löst das WM-Ticket für 2026. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Neuseelands Fussball-Nationalmannschaft qualifiziert sich für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die Neuseeländer verhindern das Debüt eines Exoten.

Neuseeland löst zum dritten Mal das Ticket für die Weltmeisterschaft. Der Favorit gewann den Final der Ozeanien-Zone in Auckland mit 3:0 (0:0) gegen Neukaledonien. Michael Boxall brachte die Gastgeber in der 61. Minute mittels Kopfball nach einem Eckball in Führung. Kosta Barbarouses erhöhte nur fünf Minuten später, Elijah Just (80.) entschied die Partie mit dem dritten Treffer.

Bei letzten WMs in Vorrunde gescheitert

Bei den ersten beiden Teilnahmen am FIFA World Cup scheiterte Neuseeland 1982 in Spanien und 2010 in Südafrika jeweils in der Vorrunde. Vor 15 Jahren holten die Neuseeländer immerhin drei Unentschieden. Damit beendeten die Neuseeländer das Turnier in der gleichen Gruppe als Dritter vor Weltmeister Italien.

Für die nächste WM löste Japan in der Asien-Qualifikation als erstes Team sportlich das Teilnahme-Ticket. Gesetzt sind die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko.