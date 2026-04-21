DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
Coppa Italia
Coppa Italia: Inter Mailand - Como 1907 (21.04.2026)
Inter Mailand
21:00
Como 1907
Zum Fussball-Kalender
Inter Mailand
Ab 21:00 Uhr
Hinspiel 0:0
Vs
Como 1907
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Coppa Italia
Inter Mailand - Como 1907
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Simone
Sozza
Italien
Anstoss
Dienstag
21. April 2026 um 21:00 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
Como
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
Inter Mailand
Como