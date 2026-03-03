Inter ohne Sommer und Akanji nur mit Remis

Im Coppa-Italia-Halbfinal zwischen Inter Mailand und Como ist für das Rückspiel noch alles offen. Das Hinspiel endet 0:0.

Inter Mailand, bei dem Yann Sommer und Manuel Akanji für einmal auf der Bank sitzen, kommt im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia nicht über ein torloses Remis gegen Como hinaus. Dieses Resultat zeichnet sich bereits in der ersten Halbzeit ab, denn es gelingt keinem der beiden Teams, entscheidende Akzente zu setzen.

In der zweiten Halbzeit versucht Inter, das Spieldiktat zu übernehmen, die gefährlicheren Chancen hat hingegen das Heimteam. Allen voran Valle hat kurz nach dem Seitenwechsel die Führung auf dem Fuss, er verpasst jedoch aus kürzester Distanz das Gehäuse. So können die Nerazzurri am Ende mit dem Remis gut bedient sein.