Am Freitag, 28. August, um 20.30 Uhr geht es in der Bundesliga wieder los. Die ersten vier Spieltage der nächsten Saison in der höchsten Liga Deutschlands sind mittlerweile terminiert.
Die neue Spielzeit wird in der Allianz Arena in München eröffnet, wo die Bayern den VfB aus Stuttgart mit den Schweizern Leonidas Stergiou (24) und Luca Jaquez (23) empfangen. Traditionsverein Schalke, der nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit zurück in der Bundesliga ist, schliesst am Sonntag um 17.30 Uhr den ersten Spieltag ab. Die Knappen, mit dem Schweizer Adrian Gantenbein (25) im Kader, spielen auswärts gegen Augsburg.
Freitag 28. August
20.30: FC Bayern München – VfB Stuttgart
Samstag 29. August
15.30: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach
15.30: 1. FSV Mainz – SC Paderborn 07
15.30: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim
15.30: SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen
18.30: Borussia Dortmund – Hamburger SV
Sonntag 30. August
15.30: SC Freiburg – SV Werder Bremen
17.30: FC Augsburg – FC Schalke 04
Freitag 28. August
20.30: FC Bayern München – VfB Stuttgart
Samstag 29. August
15.30: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach
15.30: 1. FSV Mainz – SC Paderborn 07
15.30: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim
15.30: SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen
18.30: Borussia Dortmund – Hamburger SV
Sonntag 30. August
15.30: SC Freiburg – SV Werder Bremen
17.30: FC Augsburg – FC Schalke 04
Freitag 4. September
20.30: VfB Stuttgart – 1. FC Köln
Samstag 5. September
15.30: TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund
15.30: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin
15.30: Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg
15.30: SV Werder Bremen – RB Leipzig
15.30: SC Paderborn 07 – SC Freiburg
18.30: FC Schalke 04 – FC Bayern München
Sonntag 6. September
15.30: Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05
17.30: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg
Freitag 4. September
20.30: VfB Stuttgart – 1. FC Köln
Samstag 5. September
15.30: TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund
15.30: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin
15.30: Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg
15.30: SV Werder Bremen – RB Leipzig
15.30: SC Paderborn 07 – SC Freiburg
18.30: FC Schalke 04 – FC Bayern München
Sonntag 6. September
15.30: Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05
17.30: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg
Freitag 11. September
20.30: 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04
Samstag 12. September
15.30: Borussia Dortmund – SC Paderborn 07
15.30: TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart
15.30: SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach
15.30: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen
15.30: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt
18.30: 1. FC Köln – SV Werder Bremen
Sonntag 13. September
15.30: RB Leipzig – Hamburger SV
17.30: SV Elversberg – FC Bayern München
Freitag 11. September
20.30: 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04
Samstag 12. September
15.30: Borussia Dortmund – SC Paderborn 07
15.30: TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart
15.30: SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach
15.30: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen
15.30: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt
18.30: 1. FC Köln – SV Werder Bremen
Sonntag 13. September
15.30: RB Leipzig – Hamburger SV
17.30: SV Elversberg – FC Bayern München
Freitag 18. September
20.30: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin
Samstag 19. September
15.30: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg
15.30: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05
15.30: Hamburger SV – 1. FC Köln
15.30: SV Werder Bremen – FC Augsburg
18.30: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund
Sonntag 20. September
15.30: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig
17.30: FC Schalke 04 – SV Elversberg
19.30: SC Paderborn 07 – TSG Hoffenheim
Freitag 18. September
20.30: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin
Samstag 19. September
15.30: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg
15.30: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05
15.30: Hamburger SV – 1. FC Köln
15.30: SV Werder Bremen – FC Augsburg
18.30: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund
Sonntag 20. September
15.30: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig
17.30: FC Schalke 04 – SV Elversberg
19.30: SC Paderborn 07 – TSG Hoffenheim
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
0
0
0