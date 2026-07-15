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Zeiten sind fix
Bundesliga terminiert die ersten vier Spieltage

In etwas mehr als einem Monat geht es wieder los. Bayern und Stuttgart eröffnen die neue Bundesliga-Saison. Aufsteiger Schalke schliesst den ersten Spieltag gegen Augsburg ab.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Die Bayern eröffnen die neue Saison zu Hause gegen Stuttgart.
Foto: Getty Images
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Am Freitag, 28. August, um 20.30 Uhr geht es in der Bundesliga wieder los. Die ersten vier Spieltage der nächsten Saison in der höchsten Liga Deutschlands sind mittlerweile terminiert. 

Die neue Spielzeit wird in der Allianz Arena in München eröffnet, wo die Bayern den VfB aus Stuttgart mit den Schweizern Leonidas Stergiou (24) und Luca Jaquez (23) empfangen. Traditionsverein Schalke, der nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit zurück in der Bundesliga ist, schliesst am Sonntag um 17.30 Uhr den ersten Spieltag ab. Die Knappen, mit dem Schweizer Adrian Gantenbein (25) im Kader, spielen auswärts gegen Augsburg.

1. Spieltag

Freitag 28. August

20.30: FC Bayern München – VfB Stuttgart

Samstag 29. August

15.30: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach
15.30: 1. FSV Mainz – SC Paderborn 07
15.30: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim
15.30: SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen
18.30: Borussia Dortmund – Hamburger SV

Sonntag 30. August

15.30: SC Freiburg – SV Werder Bremen
17.30: FC Augsburg – FC Schalke 04

Freitag 28. August

20.30: FC Bayern München – VfB Stuttgart

Samstag 29. August

15.30: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach
15.30: 1. FSV Mainz – SC Paderborn 07
15.30: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim
15.30: SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen
18.30: Borussia Dortmund – Hamburger SV

Sonntag 30. August

15.30: SC Freiburg – SV Werder Bremen
17.30: FC Augsburg – FC Schalke 04

2. Spieltag

Freitag 4. September

20.30: VfB Stuttgart – 1. FC Köln

Samstag 5. September

15.30: TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund
15.30: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin
15.30: Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg
15.30: SV Werder Bremen – RB Leipzig
15.30: SC Paderborn 07 – SC Freiburg
18.30: FC Schalke 04 – FC Bayern München

Sonntag 6. September

15.30: Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05
17.30: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

Freitag 4. September

20.30: VfB Stuttgart – 1. FC Köln

Samstag 5. September

15.30: TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund
15.30: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin
15.30: Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg
15.30: SV Werder Bremen – RB Leipzig
15.30: SC Paderborn 07 – SC Freiburg
18.30: FC Schalke 04 – FC Bayern München

Sonntag 6. September

15.30: Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05
17.30: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

3. Spieltag

Freitag 11. September

20.30: 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04

Samstag 12. September

15.30: Borussia Dortmund – SC Paderborn 07
15.30: TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart
15.30: SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach
15.30: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen
15.30: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt
18.30: 1. FC Köln – SV Werder Bremen

Sonntag 13. September

15.30: RB Leipzig – Hamburger SV
17.30: SV Elversberg – FC Bayern München

Freitag 11. September

20.30: 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04

Samstag 12. September

15.30: Borussia Dortmund – SC Paderborn 07
15.30: TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart
15.30: SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach
15.30: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen
15.30: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt
18.30: 1. FC Köln – SV Werder Bremen

Sonntag 13. September

15.30: RB Leipzig – Hamburger SV
17.30: SV Elversberg – FC Bayern München

4. Spieltag

Freitag 18. September

20.30: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin

Samstag 19. September

15.30: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg
15.30: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05
15.30: Hamburger SV – 1. FC Köln
15.30: SV Werder Bremen – FC Augsburg
18.30: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Sonntag 20. September

15.30: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig
17.30: FC Schalke 04 – SV Elversberg
19.30: SC Paderborn 07 – TSG Hoffenheim

Freitag 18. September

20.30: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin

Samstag 19. September

15.30: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg
15.30: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05
15.30: Hamburger SV – 1. FC Köln
15.30: SV Werder Bremen – FC Augsburg
18.30: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Sonntag 20. September

15.30: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig
17.30: FC Schalke 04 – SV Elversberg
19.30: SC Paderborn 07 – TSG Hoffenheim

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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
FC Augsburg
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0
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1
FSV Mainz
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0
0
0
1
Hamburger SV
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0
0
0
1
RB Leipzig
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0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
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0
0
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1
SV 07 Elversberg
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0
0
0
1
TSG Hoffenheim
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0
0
0
1
Union Berlin
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0
0
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VfB Stuttgart
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0
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Werder Bremen
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0
0
0
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VfL Wolfsburg
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Werder Bremen
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Union Berlin
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VfB Stuttgart
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