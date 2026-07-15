In etwas mehr als einem Monat geht es wieder los. Bayern und Stuttgart eröffnen die neue Bundesliga-Saison. Aufsteiger Schalke schliesst den ersten Spieltag gegen Augsburg ab.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Am Freitag, 28. August, um 20.30 Uhr geht es in der Bundesliga wieder los. Die ersten vier Spieltage der nächsten Saison in der höchsten Liga Deutschlands sind mittlerweile terminiert.

Die neue Spielzeit wird in der Allianz Arena in München eröffnet, wo die Bayern den VfB aus Stuttgart mit den Schweizern Leonidas Stergiou (24) und Luca Jaquez (23) empfangen. Traditionsverein Schalke, der nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit zurück in der Bundesliga ist, schliesst am Sonntag um 17.30 Uhr den ersten Spieltag ab. Die Knappen, mit dem Schweizer Adrian Gantenbein (25) im Kader, spielen auswärts gegen Augsburg.

1. Spieltag Freitag 28. August 20.30: FC Bayern München – VfB Stuttgart Samstag 29. August 15.30: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

15.30: 1. FSV Mainz – SC Paderborn 07

15.30: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt

15.30: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim

15.30: SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen

18.30: Borussia Dortmund – Hamburger SV Sonntag 30. August 15.30: SC Freiburg – SV Werder Bremen

17.30: FC Augsburg – FC Schalke 04 Freitag 28. August 20.30: FC Bayern München – VfB Stuttgart Samstag 29. August 15.30: RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

15.30: 1. FSV Mainz – SC Paderborn 07

15.30: 1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt

15.30: 1. FC Köln – TSG Hoffenheim

15.30: SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen

18.30: Borussia Dortmund – Hamburger SV Sonntag 30. August 15.30: SC Freiburg – SV Werder Bremen

17.30: FC Augsburg – FC Schalke 04 Mehr

2. Spieltag Freitag 4. September 20.30: VfB Stuttgart – 1. FC Köln Samstag 5. September 15.30: TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund

15.30: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin

15.30: Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg

15.30: SV Werder Bremen – RB Leipzig

15.30: SC Paderborn 07 – SC Freiburg

18.30: FC Schalke 04 – FC Bayern München Sonntag 6. September 15.30: Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05

17.30: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg Freitag 4. September 20.30: VfB Stuttgart – 1. FC Köln Samstag 5. September 15.30: TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund

15.30: Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin

15.30: Borussia Mönchengladbach – SV Elversberg

15.30: SV Werder Bremen – RB Leipzig

15.30: SC Paderborn 07 – SC Freiburg

18.30: FC Schalke 04 – FC Bayern München Sonntag 6. September 15.30: Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05

17.30: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg Mehr

3. Spieltag Freitag 11. September 20.30: 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04 Samstag 12. September 15.30: Borussia Dortmund – SC Paderborn 07

15.30: TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart

15.30: SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

15.30: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen

15.30: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

18.30: 1. FC Köln – SV Werder Bremen Sonntag 13. September 15.30: RB Leipzig – Hamburger SV

17.30: SV Elversberg – FC Bayern München Freitag 11. September 20.30: 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04 Samstag 12. September 15.30: Borussia Dortmund – SC Paderborn 07

15.30: TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart

15.30: SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

15.30: FC Augsburg – Bayer 04 Leverkusen

15.30: 1. FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

18.30: 1. FC Köln – SV Werder Bremen Sonntag 13. September 15.30: RB Leipzig – Hamburger SV

17.30: SV Elversberg – FC Bayern München Mehr

4. Spieltag Freitag 18. September 20.30: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin Samstag 19. September 15.30: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

15.30: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05

15.30: Hamburger SV – 1. FC Köln

15.30: SV Werder Bremen – FC Augsburg

18.30: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund Sonntag 20. September 15.30: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig

17.30: FC Schalke 04 – SV Elversberg

19.30: SC Paderborn 07 – TSG Hoffenheim Freitag 18. September 20.30: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin Samstag 19. September 15.30: Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

15.30: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05

15.30: Hamburger SV – 1. FC Köln

15.30: SV Werder Bremen – FC Augsburg

18.30: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund Sonntag 20. September 15.30: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig

17.30: FC Schalke 04 – SV Elversberg

19.30: SC Paderborn 07 – TSG Hoffenheim Mehr

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