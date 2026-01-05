Bayern-Juwel erntet für Zukunftsaussagen harsche Kritik

Bayerns Supertalent Lennart Karl träumt von Real Madrid. Das verrät der Teenager selbst und stösst damit nicht nur auf Verständnis.

Darum gehts Lennart Karl, 17, glänzt bei Bayern mit 22 Einsätzen und Fansupport

Er träumt von Real Madrid, was online Kritik auslöste

Cédric Heeb Redaktor Sport

In dieser Saison ist der Stern von Lennart Karl nicht nur aufgegangen, er scheint heller als sämtliche andere in der Bundesliga. 22 Einsätze hat der 17-Jährige für den deutschen Rekordmeister absolviert, sechs Tore und zwei Assists hat er bereits gesammelt.

Dementsprechend frenetisch wurde der Teenager am Sonntagnachmittag bei einem Event des «FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980» von den Anhängern empfangen. Offen beantwortet er Fragen zu diversen Themen auf und neben dem Fussballplatz – und auch jene zu seinem Lieblingsklub.

Karls Antwort: «Irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.» Tatsächlich wurde Karl als Zehnjähriger schon einmal von den Königlichen für ein Probetraining eingeladen, einen Wechsel gab es damals aber nicht.

Real-Wunsch sorgt für Kritik

Natürlich sei aber auch der FC Bayern München etwas «sehr Besonderes», stellt er direkt klar: «Der FC Bayern ist ein sehr grosser Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen.» In der Turnhalle bricht Gelächter aus, seine Aussagen sorgen im Netz aber auch für Kritik.

Unter einem Video schreibt ein X-Nutzer: «Sehr unklug, ein solches Statement öffentlich rauszulassen.» Ein anderer meint: «Ein grosser Fehler, das vor einem Bayern-Fanclub zu sagen, wenn man noch am Anfang seiner Karriere steht.»

