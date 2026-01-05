Bayern-Juwel erntet für Zukunftsaussagen harsche Kritik

Darum gehts
- Lennart Karl, 17, glänzt bei Bayern mit 22 Einsätzen und Fansupport
- Er träumt von Real Madrid, was online Kritik auslöste
- Sechs Tore, zwei Assists bisher in der Bundesliga-Saison 2025/26
In dieser Saison ist der Stern von Lennart Karl nicht nur aufgegangen, er scheint heller als sämtliche andere in der Bundesliga. 22 Einsätze hat der 17-Jährige für den deutschen Rekordmeister absolviert, sechs Tore und zwei Assists hat er bereits gesammelt.
Dementsprechend frenetisch wurde der Teenager am Sonntagnachmittag bei einem Event des «FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980» von den Anhängern empfangen. Offen beantwortet er Fragen zu diversen Themen auf und neben dem Fussballplatz – und auch jene zu seinem Lieblingsklub.
Karls Antwort: «Irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.» Tatsächlich wurde Karl als Zehnjähriger schon einmal von den Königlichen für ein Probetraining eingeladen, einen Wechsel gab es damals aber nicht.
Real-Wunsch sorgt für Kritik
Natürlich sei aber auch der FC Bayern München etwas «sehr Besonderes», stellt er direkt klar: «Der FC Bayern ist ein sehr grosser Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen.» In der Turnhalle bricht Gelächter aus, seine Aussagen sorgen im Netz aber auch für Kritik.
Unter einem Video schreibt ein X-Nutzer: «Sehr unklug, ein solches Statement öffentlich rauszulassen.» Ein anderer meint: «Ein grosser Fehler, das vor einem Bayern-Fanclub zu sagen, wenn man noch am Anfang seiner Karriere steht.»
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8