DE
FR
Abonnieren

«Will irgendwann mal zu Real»
Bayern-Juwel erntet für Zukunftsaussagen harsche Kritik

Bayerns Supertalent Lennart Karl träumt von Real Madrid. Das verrät der Teenager selbst und stösst damit nicht nur auf Verständnis.
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Kommentieren
1/4
Lennart Karl wird vom Bayern-Fanclub Burgsinn gefeiert.
Foto: IMAGO/christ media

Darum gehts

  • Lennart Karl, 17, glänzt bei Bayern mit 22 Einsätzen und Fansupport
  • Er träumt von Real Madrid, was online Kritik auslöste
  • Sechs Tore, zwei Assists bisher in der Bundesliga-Saison 2025/26
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

In dieser Saison ist der Stern von Lennart Karl nicht nur aufgegangen, er scheint heller als sämtliche andere in der Bundesliga. 22 Einsätze hat der 17-Jährige für den deutschen Rekordmeister absolviert, sechs Tore und zwei Assists hat er bereits gesammelt.

Dementsprechend frenetisch wurde der Teenager am Sonntagnachmittag bei einem Event des «FC Bayern München Fanclub Burgsinn 1980» von den Anhängern empfangen. Offen beantwortet er Fragen zu diversen Themen auf und neben dem Fussballplatz – und auch jene zu seinem Lieblingsklub.

Karls Antwort: «Irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns.» Tatsächlich wurde Karl als Zehnjähriger schon einmal von den Königlichen für ein Probetraining eingeladen, einen Wechsel gab es damals aber nicht.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Real-Wunsch sorgt für Kritik

Natürlich sei aber auch der FC Bayern München etwas «sehr Besonderes», stellt er direkt klar: «Der FC Bayern ist ein sehr grosser Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen.» In der Turnhalle bricht Gelächter aus, seine Aussagen sorgen im Netz aber auch für Kritik.

Mehr zur Bundesliga
Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub in der Bundesliga
Transfer-News
Nach geplatztem FCB-Wechsel
Gregoritsch vor Rückkehr zu Ex-Klub in der Bundesliga
BVB verdonnert Adeyemi zu saftiger Strafe wegen Ausraster
Betrag wird vom Lohn abgezogen
BVB verdonnert Adeyemi zu saftiger Strafe wegen Gladbach-Ausraster

Unter einem Video schreibt ein X-Nutzer: «Sehr unklug, ein solches Statement öffentlich rauszulassen.» Ein anderer meint: «Ein grosser Fehler, das vor einem Bayern-Fanclub zu sagen, wenn man noch am Anfang seiner Karriere steht.»

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
15
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
FC Bayern München
FC Bayern München
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Real Madrid
        Real Madrid