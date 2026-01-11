DE
FR
Abonnieren

Wegen Youngster El Mala?
Köln-Fans fordern Trainer-Aus mit kryptischem Spruchband

Die Kölner Fans fordern beim 2:2 in Heidenheim mit einem Transparent das Aus von Trainer Lukas Kwasniok. Hat die Kritik mit Youngster El Mala zu tun?
Publiziert: 16:24 Uhr
Kommentieren
1/4
Die Kölner Fans kritisieren Trainer Lukas Kwasniok in Heidenheim. «Yok» heisst auf türkisch «nein».
Foto: X @antistoned1948

Darum gehts

  • 1. FC Köln fällt nach schwachem Lauf auf Tabellenplatz zehn
  • Fans kritisieren Trainer Kwasniok mit türkischem Transparent «Kwasni Yok»
  • Saïd El Mala erzielte sein siebtes Bundesliga-Tor in 16 Spielen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach starkem Saisonstart verliert der 1. FC Köln in der Tabelle immer mehr an Boden. Von Platz sieben rutschte der Aufsteiger nach nur drei Punkten aus sieben Spielen auf Rang zehn ab. 

Beim enttäuschenden 2:2 auswärts in Heidenheim äusserten einige Fans deutliche Kritik an Trainer Lukas Kwasniok (44). «Kwasni Yok», schrieben sie auf ein Transparent. Die Erklärung: Yok bedeutet auf Türkisch «nein». 

«Ich weiss nicht genau, warum und weswegen, aber ich nehme es jetzt zur Kenntnis», sagte Kwasniok in der Pressekonferenz nach dem Spiel. «Wir versuchen, (mit den Fans; Anm. d. Red.) in Kommunikation zu treten. Ich kann nur mit Leistungen und Punkten vorangehen, aber das ist eben der 1. FC Köln. Da ist alles etwas dynamischer.»

Mehr zum deutschen Fussball
«Wenn wir nur immer einen Punkt holen, wird es nicht reichen»
Fischers warnende Worte
«Wenn wir nur immer einen Punkt holen, wirds nicht reichen»
Bayern stornieren Tickets für Champions-League-Spiel
Südkurve bleibt draussen
Bayern stornieren Tickets für Champions-League-Spiel

Saïd El Mala weiterhin nur Joker

Neben der sportlichen Baisse in den letzten Wochen sollen viele Anhänger auch mit der Rolle von Youngster Saïd El Mala (19) nicht einverstanden sein. Der stand nur in sechs von 16 Runden in der Startelf – Kwasniok will ihn nicht forcieren. Möglich, dass die Fan-Kritik damit in Verbindung steht. 

«Wenn er viel abarbeiten muss, kommen seine Künste nicht ganz so zur Geltung. Deswegen lassen wir immer wieder andere Spieler abarbeiten und Saïd darf die Spiele dann entscheiden», sagte Kwasniok nach dem Spiel, in dem El Mala mit seinem siebten Saisontor zum 2:2 immerhin einen Punkt rettete.

Der U21-Nationalspieler, der auch schon einmal bei der A-Nationalmannschaft dabei war, wird bereits nach seinem ersten halben Jahr in der Bundesliga als nächster deutscher Superstar gehandelt. 

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
1:1
16
44
42
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
16
14
33
3
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
16
10
29
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
16
6
29
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
16
0
26
8
SC Freiburg
SC Freiburg
16
0
23
9
Union Berlin
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
16
-2
19
11
1. FC Köln
1. FC Köln
16
-2
17
12
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
13
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
1:1
16
-5
16
14
Hamburger SV
Hamburger SV
16
-10
16
15
FC Augsburg
FC Augsburg
16
-15
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
16
-21
12
18
FSV Mainz
FSV Mainz
16
-13
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
1. FC Köln
1. FC Köln
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        1. FC Köln
        1. FC Köln
        Bundesliga
        Bundesliga