Bayern stornieren Tickets für Champions-League-Spiel

Eigentlich müsste der FC Bayern bei der Champions-League-Partie gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar nur die Sektoren 111 bis 114 der eigenen Fankurve sperren. Dies verlangt die Uefa als Sanktion für das Abbrennen von Pyrotechnik beim letzten Bayern-Heimspiel in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon im Dezember. Allerdings: Da die Übergänge zwischen den einzelnen Sektoren in der Münchner Südkurve fliessend sind und deshalb jeweils keine blockweise Ticketvergabe erfolgt, ist die Teilsperrung schwierig umzusetzen.
Die Bayern-Verantwortlichen prüften deshalb eine komplette Sperrung – und haben sich nun festgelegt: Wie die Münchner auf ihrer Homepage schreiben, werden alle rund 9000 Tickets für die Südkurve am Freitag storniert und der Eintrittspreis zurückerstattet. Damit geht die Massnahme der Bayern weiter als das von der Uefa vorgegebene Strafmass.
Eine Hintertür wird aber offengelassen: «Sofern die Plätze in den Blöcken 109 bis 110 sowie 115 bis 117 zu einem späteren Zeitpunkt erneut in den Verkauf gehen, wird der FC Bayern zeitnah und gezielt über das weitere Vorgehen und organisatorische Details informieren», kündigt Bayern in der Mitteilung an.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8