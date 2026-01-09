Bayern stornieren Tickets für Champions-League-Spiel

Bayern muss beim kommenden Champions-League-Heimspiel einen Teil der eigenen Fankurve sperren. Nun geht der Verein weiter als von der Uefa vorgegeben und erklärt die Tickets der gesamten Südkurve für ungültig – eine Hintertür bleibt allerdings offen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Eigentlich müsste der FC Bayern bei der Champions-League-Partie gegen Union Saint-Gilloise am 21. Januar nur die Sektoren 111 bis 114 der eigenen Fankurve sperren. Dies verlangt die Uefa als Sanktion für das Abbrennen von Pyrotechnik beim letzten Bayern-Heimspiel in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon im Dezember. Allerdings: Da die Übergänge zwischen den einzelnen Sektoren in der Münchner Südkurve fliessend sind und deshalb jeweils keine blockweise Ticketvergabe erfolgt, ist die Teilsperrung schwierig umzusetzen.

Die Bayern-Verantwortlichen prüften deshalb eine komplette Sperrung – und haben sich nun festgelegt: Wie die Münchner auf ihrer Homepage schreiben, werden alle rund 9000 Tickets für die Südkurve am Freitag storniert und der Eintrittspreis zurückerstattet. Damit geht die Massnahme der Bayern weiter als das von der Uefa vorgegebene Strafmass.

Eine Hintertür wird aber offengelassen: «Sofern die Plätze in den Blöcken 109 bis 110 sowie 115 bis 117 zu einem späteren Zeitpunkt erneut in den Verkauf gehen, wird der FC Bayern zeitnah und gezielt über das weitere Vorgehen und organisatorische Details informieren», kündigt Bayern in der Mitteilung an.