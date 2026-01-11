Die Mission Ligaerhalt mit Mainz ist für Urs Fischer bisher weder Fisch noch Vogel. Das Fazit nach drei Bundesligaspielen: Ungeschlagen – aber auch noch sieglos.

Es ist schwierig, bei Union Berlin zu gewinnen. Das haben die Eisernen unter anderem auch ihrem Aufstiegstrainer zu verdanken. Urs Fischer (59) hat aus der alten Försterei in seinen viereinhalb Saisons in der deutschen Hauptstadt eine Trutzburg gemacht, die kaum einzunehmen ist. So mussten diese Saison auch die Spitzenteams Leipzig und Stuttgart geschlagen, von dannen ziehen.

Weshalb es für den zweiten Bundesligaklub des Zürchers, den leicht abgeschlagenen Letzten Mainz, erst recht schwierig werden würde, etwas Zählbares aus Berlin mitzunehmen. Doch die Jungs aus der Karnevalsstadt haben keine Lust, sich jetzt schon zu Jecken zu machen, und machen etwas anderes – nämlich Ernst. Nach 69 Minuten führen sie 2:0. Der zweite Bundesligasieg in dieser Saison ist zum Greifen nah.

Doch zwei Kopftore der Köpenicker lassen Mainz dann doch nur mit einem Remis nach Hause reisen. Und es hätte locker auch ein Nuller sein können, ja sein müssen. Als Ilic den Ball aus wenigen Metern nicht ins leere Tor bringt.

Doch logisch ist die Wahrnehmung von Fischer nach der aus der Hand gegebenen Zweitoreführung eine andere. «Wenn wir das Spiel anschauen, war es ein guter Nachmittag. Wir nehmen diesen Punkt. Der kann uns noch helfen. Aber wenn wir den Spielverlauf anschauen, dürfen wir nicht zufrieden sein. Zumal wir die Chance zum 3:0 hatten.»

Schöner Empfang bei Rückkehr nach Berlin

Fischer selbst hat seine Emotionen voll im Griff. Bei beiden Toren jubelt er nicht. Zu nahe geht ihm dieser Klub noch, dieses Stadion mit seinem nicht bundesligawürdigen Acker. Sehr schön sei auch der Empfang gewesen, den ihm die Unioner bereitet haben. «Wir haben hier gemeinsam eine Wahnsinnszeit erlebt. Diese verschwindet nicht, die bleibt für immer.»

Das Spiel bei seinem Ex-Klub war das dritte in der Meisterschaft seit der Jobübernahme. Fischer ist noch ungeschlagen. Auch international. Den einzigen Sieg hat er aber in der Conference League gegen Samsunspor geholt, wodurch sich die Eisernen direkt für die Achtelfinals qualifiziert haben.

Aber weil Fischer noch auf einen Sieg in der Bundesliga wartet, kommt Mainz nicht vom Fleck. Der grosse Durchmarsch auf einen Nichtabstiegsplatz ist es bisher nicht. Aber auf den Relegationsplatz sind es nur drei Punkte Rückstand. Also quasi nichts. Und auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den Augsburg innehat, sind es fünf Punkte. Machbar.

Aber die Pace muss eine andere werden. «Wenn wir nur immer einen Punkt holen, wird es nicht reichen», schliesst Fischer. Und doch ist Mister Feuerwehrmann Peter Neururer (70) im Gespräch mit Blick überzeugt: «Wenn es einer schafft, dann Urs Fischer.»