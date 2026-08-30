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Vorerst nicht in TSG-Plänen
Vogt wird in die 2. Bundesliga verliehen

Alessandro Vogt verlässt Hoffenheim vorerst. Wie Transferexperte Florian Plettenberg vermeldet, wird der Ex-FCSG-Stürmer für eine Saison zum deutschen Zweitligisten Heidenheim verliehen.
Publiziert: vor 31 Minuten
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Hoffenheim plant vorerst nicht mit Alessandro Vogt (r.).
Foto: imago/Eibner
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Den Start ins Bundesliga-Abenteuer hat sich Ex-FCSG-Stürmer Alessandro Vogt (21) wohl anders vorgestellt. Wegen einer Knöchelverletzung verpasste der junge Schweizer Teile der Vorbereitung. Zudem platzte der Wechsel von Sturmkonkurrent Fisnik Asllani (24). In den ersten beiden Pflichtspielen der Saison stand Vogt jeweils nicht im Kader. Nun scheint klar: Hoffenheim plant in dieser Saison noch nicht mit dem Schweizer.

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg vermeldet, wird der Stürmer zu Heidenheim in die 2. Bundesliga verliehen. Die Leihe soll bis zum Ende der Saison laufen und keine Kaufoption beinhalten. Beim letztjährigen Bundesliga-Absteiger soll Vogt Spielpraxis sammeln.

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Bundesliga 2026/27
Mannschaft
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Bayern München
Bayern München
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2
RB Leipzig
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1
3
3
3
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
2
3
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1. FC Köln
1. FC Köln
1
1
3
4
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
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1
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Eintracht Frankfurt
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1
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Union Berlin
Union Berlin
1
0
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8
FSV Mainz
FSV Mainz
1
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8
SC Paderborn 07
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1
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FC Augsburg
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SC Freiburg
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0
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Schalke 04
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10
Werder Bremen
Werder Bremen
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0
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Bayer Leverkusen
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TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
1
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Hamburger SV
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1
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0
17
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
1
-3
0
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VfB Stuttgart
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1
-4
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