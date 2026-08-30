Pascal Keusch Redaktor Sport

Den Start ins Bundesliga-Abenteuer hat sich Ex-FCSG-Stürmer Alessandro Vogt (21) wohl anders vorgestellt. Wegen einer Knöchelverletzung verpasste der junge Schweizer Teile der Vorbereitung. Zudem platzte der Wechsel von Sturmkonkurrent Fisnik Asllani (24). In den ersten beiden Pflichtspielen der Saison stand Vogt jeweils nicht im Kader. Nun scheint klar: Hoffenheim plant in dieser Saison noch nicht mit dem Schweizer.

Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg vermeldet, wird der Stürmer zu Heidenheim in die 2. Bundesliga verliehen. Die Leihe soll bis zum Ende der Saison laufen und keine Kaufoption beinhalten. Beim letztjährigen Bundesliga-Absteiger soll Vogt Spielpraxis sammeln.

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