Der Hamburger SV sucht einen neuen Sportvorstand. Oliver Bierhoff, Ex-Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, gilt als möglicher Kandidat.

Beim Hamburger SV ist seit dem 2. Januar der Posten des Sportvorstands vakant. Stefan Kuntz (63) hat aus persönlichen Gründen überraschend seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Der Aufsichtsrat des HSV wird sich in den kommenden Wochen mit der Nachfolge beschäftigen.

Gemäss «Bild» soll Oliver Bierhoff (57) ein Kandidat sein. Von 2004 bis 2022 Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, er arbeitet seither als Vermögensverwalter für ehemalige Spitzensportler. Auch als Spieler hat er sich im DFB-Team unsterblich gemacht: 1996 schoss er Deutschland im EM-Final zuerst zum Ausgleich gegen Tschechien, in der Verlängerung gelang ihm dann das Golden Goal zum Titel. 2002 war er zudem Teil des Vizeweltmeisterteams.

Bierhoff war schon einmal Kandidat

Schon 2024, als Jonas Boldt (43) als Sportvorstand vom HSV-Aufsichtsrat freigestellt wurde, war Bierhoff ein möglicher Nachfolger – doch es wurde Kuntz. Was für ein Engagement Bierhoffs in Hamburg spricht: Zwischen 1988 und 1990 stand er als Spieler für den HSV auf dem Platz, hat also eine Verbundenheit zum Traditionsverein.

Neben Deutschlands Fussballer des Jahres 1998 sei auch Fabian Wohlgemuth Thema beim HSV. Allerdings ist der 46-Jährige derzeit Sportvorstand beim VfB Stuttgart und besitzt dort noch ein Arbeitspapier bis 2027. Und auch Boldt soll sich nach Informationen von «Sportbild» eine Rückkehr vorstellen können.