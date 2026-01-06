Darum gehts
- HSV sucht nach Kuntz-Rücktritt neuen Sportvorstand
- Oliver Bierhoff als potenzieller Nachfolger gehandelt
- Auch Stuttgart-Sportvorstand Wohlgemuth wird zum Thema
Beim Hamburger SV ist seit dem 2. Januar der Posten des Sportvorstands vakant. Stefan Kuntz (63) hat aus persönlichen Gründen überraschend seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Der Aufsichtsrat des HSV wird sich in den kommenden Wochen mit der Nachfolge beschäftigen.
Gemäss «Bild» soll Oliver Bierhoff (57) ein Kandidat sein. Von 2004 bis 2022 Teammanager der deutschen Nationalmannschaft, er arbeitet seither als Vermögensverwalter für ehemalige Spitzensportler. Auch als Spieler hat er sich im DFB-Team unsterblich gemacht: 1996 schoss er Deutschland im EM-Final zuerst zum Ausgleich gegen Tschechien, in der Verlängerung gelang ihm dann das Golden Goal zum Titel. 2002 war er zudem Teil des Vizeweltmeisterteams.
Bierhoff war schon einmal Kandidat
Schon 2024, als Jonas Boldt (43) als Sportvorstand vom HSV-Aufsichtsrat freigestellt wurde, war Bierhoff ein möglicher Nachfolger – doch es wurde Kuntz. Was für ein Engagement Bierhoffs in Hamburg spricht: Zwischen 1988 und 1990 stand er als Spieler für den HSV auf dem Platz, hat also eine Verbundenheit zum Traditionsverein.
Neben Deutschlands Fussballer des Jahres 1998 sei auch Fabian Wohlgemuth Thema beim HSV. Allerdings ist der 46-Jährige derzeit Sportvorstand beim VfB Stuttgart und besitzt dort noch ein Arbeitspapier bis 2027. Und auch Boldt soll sich nach Informationen von «Sportbild» eine Rückkehr vorstellen können.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8