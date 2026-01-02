DE
«Gibt wichtigere Dinge»
Stefan Kuntz verlässt HSV-Vorstand aus familiären Gründen

Stefan Kuntz verlässt den Hamburger SV: Der 63-Jährige bat nach Weihnachten aus familiären Gründen um Vertragsauflösung.
Publiziert: vor 34 Minuten
Stefan Kuntz ist nicht mehr Sportvorstand des HSV.
Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn
Paukenschlag beim Hamburger SV: Stefan Kuntz ist nicht länger Vorstand der Hanseaten. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gibt, einigt sich der Klub mit dem 63-Jährigen auf eine Vertragsauflösung. Kuntz hat den Aufsichtsrat nach Weihnachten «aus persönlichen familiären» Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten.

«Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fussball. Das ist nun bei mir der Fall», sagt Kuntz: «Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste.»

Aufstieg mit dem HSV

Kuntz hat seinen Job im Mai 2024 begonnen und ist mit den «Rothosen» 2025 in die Bundesliga aufgestiegen. «Stefan hat mit seinem Team vieles bewegt. Für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute», sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuss. Trotz des Abschieds der Führungspersönlichkeit sehe sich der HSV weiterhin gut aufgestellt für die anstehenden Aufgaben.

Die Profis des HSV starten am heutigen Freitag in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Am 10. Januar steht auswärts in Freiburg der Auftakt an.

