Paukenschlag beim Hamburger SV: Stefan Kuntz ist nicht länger Vorstand der Hanseaten. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gibt, einigt sich der Klub mit dem 63-Jährigen auf eine Vertragsauflösung. Kuntz hat den Aufsichtsrat nach Weihnachten «aus persönlichen familiären» Gründen um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten.
«Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fussball. Das ist nun bei mir der Fall», sagt Kuntz: «Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste.»
Aufstieg mit dem HSV
Kuntz hat seinen Job im Mai 2024 begonnen und ist mit den «Rothosen» 2025 in die Bundesliga aufgestiegen. «Stefan hat mit seinem Team vieles bewegt. Für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute», sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuss. Trotz des Abschieds der Führungspersönlichkeit sehe sich der HSV weiterhin gut aufgestellt für die anstehenden Aufgaben.
Die Profis des HSV starten am heutigen Freitag in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Am 10. Januar steht auswärts in Freiburg der Auftakt an.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
15
-13
8