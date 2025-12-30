DE
FR
Abonnieren

Neuer Konkurrent für Muheim?
HSV nimmt Kontakt zu BVB-Profi auf

Landet BVB-Talent Almugera Kabar beim HSV? Die Hamburger sollen sich um den Linksverteidiger bemühen, der für den Schweizer Miro Muheim zum Konkurrent werden würde.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/4
Almugera Kabar wird vom Hamburger SV umworben.
Foto: Icon Sport via Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der Hamburger SV schaut sich für die linke Abwehrseite auf dem Transfermarkt um und soll gemäss «Bild»-Informationen auf einen BVB-Spieler aufmerksam geworden sein: Almugera Kabar (19).

Es soll demnach schon Kontakt zum deutschen U20-Nationalspieler gegeben haben, der HSV strebt einen Wintertransfer an. Für die Profi-Mannschaft der Dortmunder stand Kabar bislang fünfmal auf dem Platz, in dieser Saison aber noch nie.

Der Linksverteidiger würde beim Aufsteiger eine Konkurrenz für den derzeit gesetzten Miro Muheim (27) darstellen. Weil der Vertrag des Schweizer Nationalspielers aber nur noch bis Sommer 2027 läuft, sei nach «Bild»-Infos «Bewegung im Sommer 2026 nicht ausgeschlossen». Muheims aktueller Backup, der frühere FCB-Spieler Noah Katterbach (24), soll sich zudem nach einem neuen Klub umsehen, da er in dieser Saison noch keine Minute auf dem Platz stand.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Hamburger SV
Hamburger SV
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Hamburger SV
        Hamburger SV
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund