Landet BVB-Talent Almugera Kabar beim HSV? Die Hamburger sollen sich um den Linksverteidiger bemühen, der für den Schweizer Miro Muheim zum Konkurrent werden würde.

Cédric Heeb

Der Hamburger SV schaut sich für die linke Abwehrseite auf dem Transfermarkt um und soll gemäss «Bild»-Informationen auf einen BVB-Spieler aufmerksam geworden sein: Almugera Kabar (19).

Es soll demnach schon Kontakt zum deutschen U20-Nationalspieler gegeben haben, der HSV strebt einen Wintertransfer an. Für die Profi-Mannschaft der Dortmunder stand Kabar bislang fünfmal auf dem Platz, in dieser Saison aber noch nie.

Der Linksverteidiger würde beim Aufsteiger eine Konkurrenz für den derzeit gesetzten Miro Muheim (27) darstellen. Weil der Vertrag des Schweizer Nationalspielers aber nur noch bis Sommer 2027 läuft, sei nach «Bild»-Infos «Bewegung im Sommer 2026 nicht ausgeschlossen». Muheims aktueller Backup, der frühere FCB-Spieler Noah Katterbach (24), soll sich zudem nach einem neuen Klub umsehen, da er in dieser Saison noch keine Minute auf dem Platz stand.

