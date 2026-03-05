Alle Bundesliga-Spiele nach Länderspielpause angesetzt

Die DFL hat die Bundesliga-Partien vom 4. bis 19. April zeitgenau terminiert. Neben dem brisanten Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV kommt es zum Duell des amtierenden Meisters gegen den Pokalsieger der letzten Saison.

Freiburg jagt Vereinsrekord – bei Bayern-Duell dann noch unegschlagen?

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Termine der Bundesliga-Spieltage 28 bis 30, die ersten nach der Länderspielpause von Ende März, stehen fest. Die Deutsche Fussballliga (DFL) hat am Donnerstag alle Partien zwischen dem 4. und 19. April zeitgenau angesetzt. Die Schlussphase der Bundesliga-Saison wird mit einigen bedeutenden Spielen lanciert.

Am 28. Spieltag tritt der Rekordmeister aus München auswärts gegen Freiburg an. Die Breisgauer haben keines ihrer letzten zehn Partien verloren und jagen den Vereinsrekord von 12 Begegnungen in Serie ohne Niederlage. Das Aufeinandertreffen findet am 4. April um 15.30 Uhr statt. Die Bayern treten am 29. Spieltag gleich nochmals auswärts an. St. Pauli empfängt die Münchner am 11. April um 18.30 Uhr.

Meister gegen Pokalsieger und Abstiegskampf

Der 30. Spieltag verspricht ebenfalls spannende Duelle. Werder Bremen empfängt den HSV zum brisanten Nordderby. Das Hinspiel konnten die Aufsteiger aus Hamburg in einer spektakulären Partie mit 3:2 für sich entscheiden. Am 18. April um 15.30 Uhr erhalten die abstiegsgefährdeten Grün-Weissen eine Chance sich zu revanchieren.

Das vermeintliche Top-Spiel dieser Runde findet am Sonntag 19. April um 17.30 statt. Der amtierende Pokalsieger aus Stuttgart reist nach München. Während Bayern an der Tabellenspitze langsam aber sicher davonzieht und dem Meistertitel immer näher kommt, kämpfen die Stuttgarter um die Teilnahme an europäischen Wettbewerben. Auch Champions-League-Plätze liegen noch in Reichweite des VfB.

Somit müssen nur noch die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt werden. Die 34. und letzte Runde der Bundesliga-Saison bestreiten alle Vereine gleichzeitig am 16. Mai um 15.30 Uhr.

28. Spieltag Samstag 4. April 15.30: Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg 15.30: SC Freiburg vs. FC Bayern München 15.30: SC Werder Bremen vs. RB Leipzig 15.30: Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Heidenheim 1846 15.30: TSG Hoffenheim vs. 1. FSV Mainz 15.30: Hamburger SV vs. FC Augsburg 18.30: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Sonntag 5. April 15.30: 1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli 17.30: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln

29. Spieltag Freitag 10. April 20.30: FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim Samstag 11. April 15.30: Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen 15.30: RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach 15.30: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt 15.30: 1. FC Heidenheim 1846 vs. 1. FC Union Berlin 18.30: FC St. Pauli vs. FC Bayern München Sonntag 12. April 15.30: 1. FC Köln vs. SC Werder Bremen 17.30: VfB Stuttgart vs. Hamburger SV 19.30: 1. FSV Mainz 05 vs. SC Freiburg

30. Spieltag Freitag 17. April 20.30: FC St. Pauli vs. 1. FC Köln Samstag 18. April 15.30: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Augsburg 15.30: SV Werder Bremen vs. Hamburger SV 15.30: 1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg 15.30: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund 18.30: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig Sonntag 19. April 15.30: SC Freiburg vs. 1. FC Heidenheim 1846 17.30: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart 19.30: Borussia Mönchengladbach vs. 1. FSV Mainz 05

