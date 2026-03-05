DE
Spieltage 28 bis 30
Alle Bundesliga-Spiele nach Länderspielpause angesetzt

Die DFL hat die Bundesliga-Partien vom 4. bis 19. April zeitgenau terminiert. Neben dem brisanten Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV kommt es zum Duell des amtierenden Meisters gegen den Pokalsieger der letzten Saison.
Publiziert: 14:57 Uhr
Der SC Freiburg ist seit zehn Partien ungeschlagen. Am 28. Spieltag empfangen die Breisgauer den FC Bayern – ob die Serie dann noch aktuell ist?
Darum gehts

  • DFL legt Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 vom 4. bis 19. April fest
  • Freiburg jagt Vereinsrekord – bei Bayern-Duell dann noch unegschlagen?
  • Letzter Spieltag der Saison am 16. Mai um 15.30 Uhr
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Termine der Bundesliga-Spieltage 28 bis 30, die ersten nach der Länderspielpause von Ende März, stehen fest. Die Deutsche Fussballliga (DFL) hat am Donnerstag alle Partien zwischen dem 4. und 19. April zeitgenau angesetzt. Die Schlussphase der Bundesliga-Saison wird mit einigen bedeutenden Spielen lanciert.

Am 28. Spieltag tritt der Rekordmeister aus München auswärts gegen Freiburg an. Die Breisgauer haben keines ihrer letzten zehn Partien verloren und jagen den Vereinsrekord von 12 Begegnungen in Serie ohne Niederlage. Das Aufeinandertreffen findet am 4. April um 15.30 Uhr statt. Die Bayern treten am 29. Spieltag gleich nochmals auswärts an. St. Pauli empfängt die Münchner am 11. April um 18.30 Uhr.

Meister gegen Pokalsieger und Abstiegskampf

Der 30. Spieltag verspricht ebenfalls spannende Duelle. Werder Bremen empfängt den HSV zum brisanten Nordderby. Das Hinspiel konnten die Aufsteiger aus Hamburg in einer spektakulären Partie mit 3:2 für sich entscheiden. Am 18. April um 15.30 Uhr erhalten die abstiegsgefährdeten Grün-Weissen eine Chance sich zu revanchieren.

Das vermeintliche Top-Spiel dieser Runde findet am Sonntag 19. April um 17.30 statt. Der amtierende Pokalsieger aus Stuttgart reist nach München. Während Bayern an der Tabellenspitze langsam aber sicher davonzieht und dem Meistertitel immer näher kommt, kämpfen die Stuttgarter um die Teilnahme an europäischen Wettbewerben. Auch Champions-League-Plätze liegen noch in Reichweite des VfB.

Somit müssen nur noch die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt werden. Die 34. und letzte Runde der Bundesliga-Saison bestreiten alle Vereine gleichzeitig am 16. Mai um 15.30 Uhr.

28. Spieltag
28. Spieltag

Samstag 4. April

15.30: Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg

15.30: SC Freiburg vs. FC Bayern München

15.30: SC Werder Bremen vs. RB Leipzig

15.30: Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Heidenheim 1846

15.30: TSG Hoffenheim vs. 1. FSV Mainz

15.30: Hamburger SV vs. FC Augsburg

18.30: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

Sonntag 5. April

15.30: 1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli

17.30: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln

29. Spieltag
29. Spieltag

Freitag 10. April

20.30: FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim

Samstag 11. April

15.30: Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen

15.30: RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach

15.30: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt

15.30: 1. FC Heidenheim 1846 vs. 1. FC Union Berlin

18.30: FC St. Pauli vs. FC Bayern München

Sonntag 12. April

15.30: 1. FC Köln vs. SC Werder Bremen

17.30: VfB Stuttgart vs. Hamburger SV

19.30: 1. FSV Mainz 05 vs. SC Freiburg

30. Spieltag
30. Spieltag

Freitag 17. April

20.30: FC St. Pauli vs. 1. FC Köln

Samstag 18. April

15.30: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Augsburg

15.30: SV Werder Bremen vs. Hamburger SV

15.30: 1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

15.30: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

18.30: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Sonntag 19. April

15.30: SC Freiburg vs. 1. FC Heidenheim 1846

17.30: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

19.30: Borussia Mönchengladbach vs. 1. FSV Mainz 05

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
24
16
43
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
Hamburger SV
24
-9
26
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14
