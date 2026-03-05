Alle Bundesliga-Spiele nach Länderspielpause angesetzt

Darum gehts
- DFL legt Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 vom 4. bis 19. April fest
- Freiburg jagt Vereinsrekord – bei Bayern-Duell dann noch unegschlagen?
- Letzter Spieltag der Saison am 16. Mai um 15.30 Uhr
Die Termine der Bundesliga-Spieltage 28 bis 30, die ersten nach der Länderspielpause von Ende März, stehen fest. Die Deutsche Fussballliga (DFL) hat am Donnerstag alle Partien zwischen dem 4. und 19. April zeitgenau angesetzt. Die Schlussphase der Bundesliga-Saison wird mit einigen bedeutenden Spielen lanciert.
Am 28. Spieltag tritt der Rekordmeister aus München auswärts gegen Freiburg an. Die Breisgauer haben keines ihrer letzten zehn Partien verloren und jagen den Vereinsrekord von 12 Begegnungen in Serie ohne Niederlage. Das Aufeinandertreffen findet am 4. April um 15.30 Uhr statt. Die Bayern treten am 29. Spieltag gleich nochmals auswärts an. St. Pauli empfängt die Münchner am 11. April um 18.30 Uhr.
Meister gegen Pokalsieger und Abstiegskampf
Der 30. Spieltag verspricht ebenfalls spannende Duelle. Werder Bremen empfängt den HSV zum brisanten Nordderby. Das Hinspiel konnten die Aufsteiger aus Hamburg in einer spektakulären Partie mit 3:2 für sich entscheiden. Am 18. April um 15.30 Uhr erhalten die abstiegsgefährdeten Grün-Weissen eine Chance sich zu revanchieren.
Das vermeintliche Top-Spiel dieser Runde findet am Sonntag 19. April um 17.30 statt. Der amtierende Pokalsieger aus Stuttgart reist nach München. Während Bayern an der Tabellenspitze langsam aber sicher davonzieht und dem Meistertitel immer näher kommt, kämpfen die Stuttgarter um die Teilnahme an europäischen Wettbewerben. Auch Champions-League-Plätze liegen noch in Reichweite des VfB.
Somit müssen nur noch die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt werden. Die 34. und letzte Runde der Bundesliga-Saison bestreiten alle Vereine gleichzeitig am 16. Mai um 15.30 Uhr.
Samstag 4. April
15.30: Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg
15.30: SC Freiburg vs. FC Bayern München
15.30: SC Werder Bremen vs. RB Leipzig
15.30: Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Heidenheim 1846
15.30: TSG Hoffenheim vs. 1. FSV Mainz
15.30: Hamburger SV vs. FC Augsburg
18.30: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund
Sonntag 5. April
15.30: 1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli
17.30: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln
Samstag 4. April
15.30: Bayer 04 Leverkusen vs. VfL Wolfsburg
15.30: SC Freiburg vs. FC Bayern München
15.30: SC Werder Bremen vs. RB Leipzig
15.30: Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Heidenheim 1846
15.30: TSG Hoffenheim vs. 1. FSV Mainz
15.30: Hamburger SV vs. FC Augsburg
18.30: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund
Sonntag 5. April
15.30: 1. FC Union Berlin vs. FC St. Pauli
17.30: Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln
Freitag 10. April
20.30: FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim
Samstag 11. April
15.30: Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen
15.30: RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach
15.30: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Heidenheim 1846 vs. 1. FC Union Berlin
18.30: FC St. Pauli vs. FC Bayern München
Sonntag 12. April
15.30: 1. FC Köln vs. SC Werder Bremen
17.30: VfB Stuttgart vs. Hamburger SV
19.30: 1. FSV Mainz 05 vs. SC Freiburg
Freitag 10. April
20.30: FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim
Samstag 11. April
15.30: Borussia Dortmund vs. Bayer 04 Leverkusen
15.30: RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach
15.30: VfL Wolfsburg vs. Eintracht Frankfurt
15.30: 1. FC Heidenheim 1846 vs. 1. FC Union Berlin
18.30: FC St. Pauli vs. FC Bayern München
Sonntag 12. April
15.30: 1. FC Köln vs. SC Werder Bremen
17.30: VfB Stuttgart vs. Hamburger SV
19.30: 1. FSV Mainz 05 vs. SC Freiburg
Freitag 17. April
20.30: FC St. Pauli vs. 1. FC Köln
Samstag 18. April
15.30: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Augsburg
15.30: SV Werder Bremen vs. Hamburger SV
15.30: 1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg
15.30: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund
18.30: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig
Sonntag 19. April
15.30: SC Freiburg vs. 1. FC Heidenheim 1846
17.30: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
19.30: Borussia Mönchengladbach vs. 1. FSV Mainz 05
Freitag 17. April
20.30: FC St. Pauli vs. 1. FC Köln
Samstag 18. April
15.30: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Augsburg
15.30: SV Werder Bremen vs. Hamburger SV
15.30: 1. FC Union Berlin vs. VfL Wolfsburg
15.30: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund
18.30: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig
Sonntag 19. April
15.30: SC Freiburg vs. 1. FC Heidenheim 1846
17.30: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
19.30: Borussia Mönchengladbach vs. 1. FSV Mainz 05
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
24
65
63
2
Borussia Dortmund
24
26
52
3
TSG Hoffenheim
24
18
46
4
VfB Stuttgart
24
16
46
5
RB Leipzig
24
13
44
6
Bayer Leverkusen
24
16
43
7
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
24
-5
33
9
FC Augsburg
24
-11
31
10
Union Berlin
24
-9
28
11
Hamburger SV
24
-9
26
12
Borussia Mönchengladbach
24
-12
25
13
1. FC Köln
24
-8
24
14
FSV Mainz
24
-12
23
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
24
-20
20
18
1. FC Heidenheim 1846
24
-31
14