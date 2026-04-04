Borussia Dortmund droht der Verlust von Torjäger Serhou Guirassy. Laut «Bild» hat der Guineer beschlossen, den Klub im Sommer zu verlassen. Klubs wie die AC Milan und Tottenham sollen Interesse am Stürmer zeigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Serhou Guirassy will Borussia Dortmund im Sommer 2026 verlassen, berichtet «Bild»

Vertrag läuft bis 2028, enthält aber ab Juli Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro

AC Milan, Fenerbahce und Tottenham zeigen Interesse War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Spekulationen um einen Abgang von Serhou Guirassy (30) bei Borussia Dortmund. Nun soll der Mittelstürmer selbst intensiv über seine Situation nachgedacht und entschieden haben, wie es in Zukunft für ihn weitergehen soll.

Nach Informationen von «Bild» wird Guirassy seine Karriere in Dortmund nicht weiter fortsetzen. Der Guineer will den Bundesligisten diesen Sommer Richtung Ausland verlassen. Voraussetzung dafür sei, dass er ein passendes Angebot von einem anderen Klub vorliegen hat. Diesen Entschluss soll Guirassy gemäss der deutschen Zeitung nun ausgerechnet vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub VfB Stuttgart (Samstag ab 18.30 Uhr) gefällt haben.

Guirassys Arbeitspapier bei den Dortmundern läuft noch bis Juni 2028. Könnte der Knipser, der in der laufenden Saison in wettbewerbsübergreifend 39 Spielen 18 Tore erzielt und sechs Vorlagen gegeben hat, den Klub aufgrund der langen Vertragsdauer überhaupt verlassen?

Stürmer bei mehreren Klubs im Gespräch

Ja, denn laut «Bild» gibt es im Vertrag des Stürmers eine Ausstiegsklausel, die bei rund 35 Millionen Euro liegen soll. Der Haken für den BVB: Diese gilt erst ab Juli, wodurch die Dortmunder keine frühe Planungssicherheit um Guirassy haben dürften, ausser sie handeln selbst eine Ablöse mit einem anderen Verein aus. Interesse an Guirassy gibt es auch bereits. Neben Klubs aus Saudi-Arabien sollen die AC Milan und Fenerbahce Istanbul sowie Tottenham den 30-Jährigen auf dem Zettel haben.

Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book (40) ist derweil schon auf der Suche nach einem möglichen Ersatz für ihren besten Torjäger. Fisnik Asslani (23) von Hoffenheim, Bendeguz Kovac (18) vom AZ Alkmaar, Armando Gonzalez (22) von Deportivo Guadalajara und Nicolo Tresoldi (21) vom Club Brügge sollen potenzielle Kandidaten sein.