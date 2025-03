Fussballer Guo Jiaxuan ist am Mittwoch verstorben. Foto: Screenshot Instagram

Darum gehts Chinesisches Fussballtalent Guo Jiaxuan mit 19 Jahren verstorben

Schwere Kopfverletzung bei Testspiel in Spanien führte zu Hirntod

Björn Lindroos Redaktor Sport

China trauert um eines seiner Fussballtalente. Guo Jiaxuan (†19) ist am Mittwoch im Beijing Tiantan Hospital verstorben.

Der Verteidiger verletzte sich am 6. Februar bei einem Testspiel in Spanien gegen RC Aclobendas schwer am Kopf. Ein Gegenspieler traf ihn mit dem Knie am Schädel, worauf Jiaxuan sein Bewusstsein verlor.

Aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn wurde er bereits im Februar für Hirntod erklärt. Sein letzter Klub Beijing Guoan schreibt auf Instagram: «Wir haben ein Kind verloren, das den Fussball liebte. Möge Jiaxuan in Frieden ruhen!» Der Klub werde weiterhin sein Möglichstes tun, um die Folgen angemessen zu bewältigen und die Familie zu unterstützen.

Familie kritisiert den Verband

Jiaxuan war Teil des FC Bayern World Squad, ein Projekt des deutschen Klubs, bei dem junge Talente aus der ganzen Welt gefördert und bei ihrem Weg in den Profifussball begleitet werden. «Der FC Bayern trauert um Guo Jiaxuan. Die Gedanken des Klubs sind bei seiner Familie und Freunden», so der deutsche Rekordmeister am Donnerstag auf seiner Homepage.

Die Familie des jungen Fussballers kritisierte in den letzten Wochen die Aufklärung und erhob schwere Vorwürfe gegen den Fussballverband von Peking. «Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die medizinischen Ressourcen für die Behandlung zu koordinieren und die Bedürfnisse seiner Familie so weit wie möglich zu erfüllen», antwortete der Verband auf die Kritik.

Beijing Guoan liess derweil verlauten, man habe das Videomaterial des Spiels erhalten und Experten mit der Analyse des Unfalls beauftragt. Guo Jiaxuan wäre einen Tag nach seinem Tod, am Donnerstag, 20. März, 19 Jahre alt geworden.

