Nach Zusammenstoss in einem Testspiel

Traurige Neuigkeiten um Ex-Bayern-Talent Guo Jiaxuan: Er ist hirntot. Foto: Screenshot Instagram

Auf einen Blick Ehemaliges Bayern-Talent Guo Jiaxuan erlitt schwere Kopfverletzung beim Trainingsspiel

Hirnblutung durch Zusammenstoss mit Gegenspieler verursacht, Zustand kritisch

18-jähriger Chinese war Teil des FC Bayern World Squad 2023 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

BliKI Der intelligente Helfer

Traurige Nachrichten aus Spanien: Das ehemalige Bayern-Talent Guo Jiaxuan (18) hat während eines Trainingsspiels eine schwere Kopf-Verletzung erlitten, seine Überlebenschancen stehen schlecht. Während des Spiels seines Klubs Beijing Guoan gegen den spanischen Siebtligisten RC Alcobendas wurde er vom Knie eines Gegenspielers am Kopf getroffen. Daraufhin erlitt der junge Chinese eine Hirnblutung.

«Er ist hirntot. Guo erlitt eine Subarachnoidalblutung. Der Arzt teilte uns mit, dass es nur eine sehr geringe Überlebenschance gibt, dass er aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn klinisch tot ist und dass sie die Schläuche entfernen werden», schreibt sein Bruder auf der chinesischen Social-Media-Plattform «Xiaohongshu». Eine Subarachnoidalblutung ist eine Form der Hirnblutung. Dabei tritt Blut in den Raum zwischen zwei Hirnhäuten und kann so zum Ausfall aller Hirnfunktionen führen.

Lief einst auch in Chinas U-Nati auf

Jiaxuan war einst Teil des FC Bayern World Squad, einem Förderprogramm für junge internationale Talente. Meistens verbringen die Spieler ein Jahr in diesem Projekt und kehren danach zu ihren Klubs zurück oder bleiben in den Jugendteams der Bayern. Er war der einzige chinesische Spieler, der 2023 für dieses Projekt ausgewählt wurde und gehörte auch der chinesischen U17-Nationalmannschaft an.

«Im Namen des RC Alcobendas möchten wir unsere tiefste Anteilnahme um den Spieler aus der Delegation des Pekinger Fussballverbands zum Ausdruck bringen, der während eines Freundschaftsspiels gegen unsere erste Mannschaft einen Unfall erlitten hat», lässt der Testspielgegner in einer Mitteilung verlauten. Medienberichten zufolge soll der Pekinger Fussballverband und Jiaxuans Familie daran arbeiten, den Spieler so schnell wie möglich nach China zurückzubringen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos