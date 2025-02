Liga eröffnet Verfahren gegen den FC Schaffhausen

1/4 Nächstes Problem beim FC Schaffhausen (hier FCS-Spieler Gabriele De Donno r., im Cup gegen YB-Star Joel Monteiro): Die Liga ermittelt gegen den Challenge-League-Klub wegen fehlenden Zahlungsinformationen. Foto: freshfocus

Nicolas Horni Sportredaktor

In der Munotstadt stapeln sich die Probleme: Wie die Liga am Donnerstagmittag bekannt gibt, hat der Präsident der Disziplinarkommission der Swiss Football League wegen eines Verstosses gegen die Informationspflicht ein Verfahren gegen den FC Schaffhausen eröffnet.

So habe der Klub nicht alle Zahlungsbestätigungen der Sozialabgaben für den Monat Dezember fristgerecht – also bis Ende Januar – eingereicht – «obwohl ihm eine Nachfrist gewährt worden war.»

Weiter unklare Besitzverhältnisse

Es ist das nächste Kapitel im Theater rund um den FC Schaffhausen. Im Januar gab der Klub bekannt, dass das Zürcher Bauunternehmen der beiden Brüder Fitim und Boletin Hasani 100 Prozent der Aktien übernehmen werde. Letzte Woche berichtete «Radio Munot» dann, dass der angekündigte Verkauf an die neuen Investoren bei der Liga noch immer nicht registriert wurde.

Auf Blick-Nachfrage bestätigten die involvierten Parteien um die Hasani-Brüder, die Liga und auch FCS-CEO Jimmy Berisha, dass der Verkauf noch nicht abgewickelt wurde. So hätten die Bauunternehmer jeden Tag etwas Neues entdeckt, was die Situation zusätzlich erschwert habe. Woran es derzeit harzt, konnte auch Berisha nicht erklären – denn dieser war in den Übergabeverhandlungen nicht involviert.