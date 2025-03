Das war klar, eindeutig und diskussionslos: Bayern München schlägt Leverkusen auch auswärts, zieht mit einem Gesamtskore von 5:0 in die Champions-League-Viertelfinals ein. Dabei gehts um mehr als dieses eine Resultat.

1/5 Xhaka (l.) gegen Kane: Der Bayern-Stürmer ist diesmal der klare Sieger. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Darum gehts Bayern besiegen Leverkusen souverän in der Champions League

Kane liefert auf grosser Bühne ab, Kimmich geniesst Revanche

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Diese Aussage ist ziemlich verrückt. «Endlich! Kane hatte ein bisschen ein Tief», sagt Blue-Experte Mladen Petric (44), einst selber Top-Stürmer, nach dem souveränen Champions-League-Erfolg von Bayern München im Achtelfinal-Duell gegen Leverkusen. Verrückt, weil Kane nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg der Bayern im Rückspiel bei 32 Toren in 36 Saisonspielen steht. Aber es stimmt: In der Bundesliga hat der Engländer in vier Spielen in Folge nicht mehr getroffen.

Im Studio sind sie sich einig: Auf der ganz grossen Bühne liefert Kane wieder ab. Nach dem Doppelpack im Hinspiel nun mit Tor und sehenswerter Vorlage im Rückspiel. Der Engländer ist die Hauptfigur bei den dominanten Bayern, die Leverkusen einfach keine Chance lassen. Auch Dauerbrenner Xhaka nicht, der im 40. von 40 möglichen Saisonspielen für die Werkself auf dem Platz steht, aber nicht seinen besten Abend einzieht. Die deutliche Quittung über beide Spiele: 5:0.

Kimmichs genüssliches Interview

«In Deutschland wurde der Normalbetrieb wieder aufgenommen», stellt die englische Zeitung «Guardian» fest. Leverkusen hat die Bayern in den letzten zwei Jahren immer mehr an ihrer Übermacht zweifeln lassen. Seit März 2023 gab es in sechs Direktduellen keinen Bayern-Sieg mehr. Im Sommer wurde Leverkusen ungeschlagen deutscher Meister. Im Dezember kegelte die Werkself die Bayern aus dem DFB-Pokal. Im Februar freuten sich die Bayern darüber, ein historisch harmloses 0:0 erkämpft zu haben. Nun ist alles wieder grossspurig.

Die Bayern stillen ihre Rachegelüste. Kimmich sagt zu Blue: «Man hat vor dem Spiel Sachen gelesen von den Leverkusenern. Dass sie gesagt haben, dass sie sich uns als Gegner gewünscht, und dann bei der Auslosung gejubelt haben. Deshalb war es schon sehr wichtig, dass wir auch heute gewonnen haben. Für uns geht jetzt die Saison erst richtig los, jetzt ist Crunchtime.»

Kimmich bestätigt Vertragsverlängerung Joshua Kimmich hat nach wochenlangem Poker seine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München praktisch bestätigt. «Es wird die nächsten Tage auf jeden Fall eine Entscheidung geben – in die genannte Richtung», sagt der Mittelfeldchef lachend nach dem 2:0 (0:0) des deutschen Fussball-Rekordmeisters im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayer Leverkusen. Es sei «die letzten Tage schwierig» gewesen, «weil wir sehr viele Spiele hatten», ergänzt Kimmich schmunzelnd: «Der Max (eberl, Anm.d.Red.) hat es ja sehr schön gesagt, jetzt müssen wir gucken, dass wir den Ball volley noch über die Torlinie bekommen gemeinsam.» Eberl äussert sich ähnlich. «Wir werden das Ding volley nehmen», sagt er analog zu den jüngsten Aussagen von Kimmich und ihm selbst. Der 30-jährige Profi hat nach dem Hinspiel gegen Leverkusen (3:0) erklärt, der Ball liege in dieser Causa beim Verein, woraufhin Eberl am Samstag meinte: «Der Ball ist jetzt in der Luft. Und jetzt müssen wir ihn beide aufnehmen.»

Zeigt nun Yann Sommer den Bayern den Meister?

Zu berücksichtigen: Bei Leverkusen fehlt Florian Wirtz (21) verletzt. Man merkt: Ohne den DFB-Star läuft gleich viel weniger. Sollten die Bayern ihren Wunsch erfüllen und Wirtz tatsächlich nach München lotsen können, die ins Wackeln geratene Rangordnung im deutschen Fussball wäre endgültig wiederhergestellt. Zumal mit Jamal Musiala (22) ein anderer Superstar erst im Februar bis 2030 verlängert hat.

Vorerst träumen die Bayern aber von «Finale dahoam». Der Champions-League-Final am 31. Mai findet in München statt. Der nächste Gegner auf dem Weg dazu heisst im Viertelfinal aber Inter Mailand. Der Stachel von der Finalniederlage 2010 und dem Achtelfinal-Out 2011 sitzt bei den Bayern tief.

Und beim Gegner wird mindestens ein Spieler grossen Hunger haben, genau den Bayern den Meister zu zeigen: Ex-Nati-Goalie Yann Sommer (36). Er war 2023 ein halbes Jahr da, wurde deutscher Meister, aber als Neuer-Ersatz vom Klub und Umfeld enorm hart angefasst und musste viel Kritik einstecken. Er ist nach dem Daumenbruch bei Inter wieder zurück und muss irgendwie Tormonster Kane stoppen.