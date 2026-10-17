Auf der Schützenwiese kickte Adrian Gantenbein vor 8000 Menschen, nun darf er vor über 60'000 ran. Wie hoch der Druck in Gelsenkirchen ist. Weshalb er als Musterprofi gilt und ob er nach seinem ersten Bundesligatreffer eine Runde spendieren musste.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Sieben Schweizer haben bislang das Schalke-Trikot getragen, keiner aber hat so einen legendären Eindruck hinterlassen wie Adrian Gantenbein. Weil der Winterthurer im Oktober 2025 im Duell mit Bielefeld erst einen Raketensprint hinlegt und dann mit einer irrwitzigen Rettungsaktion zum Publikumsliebling wird. Per Kopf klärt der Aussenverteidiger einen Konter akrobatisch – und wird vom königsblauen Anhang noch ein Jahr später dafür gefeiert.

Dat ist Schalke! Wo Kampf grossgeschrieben wird. Und eine Abwehrtat den gleichen Stellenwert geniesst wie ein Fallrückzieher-Tor. «Auf die Aktion werde ich heute noch angesprochen», sagt Gantenbein.

Exakt ein Jahr später gibt er gegen den SC Freiburg sein Bundesliga-Debüt und trifft wunderbar per Dropkick zum zwischenzeitlichen Ausgleich. «Ich war einfach parat, auch wenn der Schuss noch leicht abgefälscht war.» Eine Runde musste er nach seinem ersten Bundesligatreffer aber nicht schmeissen: «Man muss nur beim Einstand etwas spendieren oder bei einer Vertragsverlängerung», verrät der 25-Jährige.

Schneller als ein Töffli

Dass Gantenbein gegen Freiburg in der Startelf steht, kommt überraschend. Weil er grosse Teile der Vorbereitung wegen einer Sprunggelenksverletzung verpasste und mit Dina Ebimbe einen namhaften Konkurrenten hat. Trotzdem stellt Coach Miron Muslic den pfeilschnellen Rechtsfuss, der fast 35 km/h auf den Tacho bringt, auf die rechte Schiene. «Einen Tag vor dem Spiel hat mich der Coach informiert», sagt Gantenbein und nennt Muslic einen Mann mit «extrem viel Energie», der eine «Einheit geformt» habe und die «ganze Kabine hinter sich» wisse. «Er ist aber auch täglich extrem fordernd und will aus jedem das Maximum herauskitzeln.»

Dass Gantenbein als absoluter Musterprofi gilt, spielt dem Winterthurer dabei in die Karten. Statt nach Essen oder Düsseldorf zu ziehen, lebt er in Gelsenkirchen-Buer, knapp vier Kilometer von der Schalker Arena entfernt. «Schlaf ist wichtig, deshalb wollte ich so nah wie möglich am Trainingszentrum wohnen», sagt Gantenbein.

Begonnen hat die Karriere des mittlerweile 25-Jährigen beim SC Hettlingen, weil er aber bereits mit acht Jahren unterfordert war, wechselte er auf die nur vier Kilometer entfernte Schützenwiese und debütierte als Teenager unter Ralf Loose bei den Profis. Nach einer sackstarken Saison unter Patrick Rahmen war auch der FC Lugano an Gantenbein interessiert, als aber Schalke anklopfte, gabs für den Zürcher bloss noch eine Option.

3000 Menschen im Training

«Der Klub strahlt extrem viel aus», sagt Gantenbein. «Beim ersten Training kamen über 3000 Fans, unter der Woche sind bei den offenen Trainings jeweils Hunderte da.» Entsprechend gross ist die Erwartungshaltung beim königsblauen Anhang: «Der Klub steht jeden Tag im Fokus, damit ist für uns Spieler auch eine besondere Verantwortung verbunden – wahrscheinlich auch mehr als bei vielen anderen Bundesligavereinen», sagt Gantenbein. Anfang Dezember kommts zum Spiel der Spiele, zum Revierderby gegen Dortmund. «Das wird krass sein, wahrscheinlich auch deutlich krasser als alles, was ich bisher erlebt habe.»

Gedanken aber verschwendet er noch keinen daran. «Unser Fokus gilt dem Spiel gegen Mainz.» Eine Aussage, die zum Musterprofi passt.