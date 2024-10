Nur Platz 7 in der Bundesliga und jetzt der Kollaps im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg. Nach drei Pflichtspielniederlagen innert einer Woche hat Borussia Dortmund den Saisonstart endgültig in den Sand gesetzt. Der Trainer steht deshalb aber noch nicht zur Debatte.

Oje, BVB! Nach der 0:1-Niederlage in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Wolfsburg und Liga-Platz 7 ist der Traditionsklub endgültig in die Krise geschlittert.

Es gehe nicht um seine Person, sagt ein sichtlich niedergeschlagener Nuri Sahin (36) nach Spielschluss. Während Sportchef Sebastian Kehl (44) dem Trainer den Rücken stärkt, mehren sich die Fragezeichen, ob der Meisterspieler von 2011 und ehemalige Captain auch als Trainer die richtige Besetzung ist.

«Ich weiss nicht, was sie sich mit Sahin überlegt haben», hat Blick-Experte Markus Babbel (52) den Wechsel von Terzic zu Sahin bereits am Montag hinterfragt. Während der Ex-Trainer mit dem BVB 2023 fast Meister geworden wäre und 2024 unglücklich den Champions-League-Final gegen Real Madrid verloren hat, trainierte Sahin vor dem BVB einzig den türkischen Verein Antalyaspor für gut zwei Jahre.

Platzt der Sahin-Plan viel zu früh?

«Wir gehen da zusammen durch», lässt Kehl im «Kicker» auch nach dem Pokal-Kollaps keine Trainerdebatte zu. Niemand im Klub sei mit der Lage zufrieden, so Kehl weiter: «Das ist keine Situation, die der BVB in der Vergangenheit nicht schon gemeistert hätte.» Trotz Verletzungssorgen sehe er die Mannschaft in der Lage, das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Leipzig (18.30 Uhr) zu gewinnen.

Der Geduld der BVB-Bosse liegt auch der Wunsch zugrunde, die hohe Trainerfluktuation der letzten Jahre einzudämmen. Seit Jürgen Klopps Abgang 2015 – der neue Global-Direktor im Fussballkosmos von Red Bull prägte sieben Jahre lang eine erfolgreiche Ära – gaben sich in neun Jahren sieben verschiedene Trainer die Klinke in die Hand.

Prominente Namen auf Streichliste bei BVB

Noch glauben die Dortmunder Bosse also, dass Sahin wieder Nachhaltigkeit auf den Trainerstuhl bringen kann. Laut einem Bericht der «Bild» haben die Bosse eine Streichliste mit prominenten Spielern, die die Erwartungen nicht erfüllen – wie zum Beispiel Donyell Malen (25). Der Holländer strebte im Sommer 2024 einen Wechsel an und blieb nur, weil attraktive Anfragen von Top-Vereinen ausblieben.

Captain Emre Can (30) steht ebenfalls auf dieser Liste. Als Leaderfigur vorgesehen, ist er mit seinen schwachen Auftritten Sinnbild der BVB-Krise. Intern sollen die Fehler des Captains gezeigt worden sein, und Can soll sie zugegeben haben. Mancher Teamkollege empfinde gar Mitleid für die Lage des Captains.

Bei Vize-Captain Julian Brandt (28) gebe es mannschaftsinterne Zweifel, dass er das dadurch entstandene Führungsvakuum füllen kann. Erste Spieler vermissen deshalb Mats Hummels (35). Der neue Roma-Spieler galt als Lautsprecher und hielt den Finger in die Wunde, wenn es nicht lief. Auch Niklas Süle (29) oder Marcel Sabitzer (30) würden aktuell nicht mit Leistung vorangehen und befinden sich auf dem Prüfstein.

Statt einer Trainerentlassung ist beim BVB aktuell also eher ein weiterer Umbruch in der Mannschaft Thema. Will Trainer Nuri Sahin diesen aber moderieren und tatsächlich eine neue Ära prägen, wird es in absehbarer Zeit wieder Siege brauchen.

