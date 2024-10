Anfang Oktober fand zum ersten Mal seit über 5 Jahren wieder ein Champions-League-Spiel auf Schalke statt. Foto: imago/RHR-Foto 1/8

Auf einen Blick Schalke kämpft um Verbleib in der 2. Bundesliga

Neuer Trainer van Wonderen nach nach schwachen Resultaten bereits unter Druck

Immerhin Finanzlage verbessert: Fehlbetrag beträgt «nur» 600'000 Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Horni Sportredaktor

Über 5 Jahre ist es her, da ertönte in der Arena auf Schalke zum letzten Mal die Champions-League-Hymne. Nach dem Champions-League-Spiel Anfang Oktober ist es am 6. November wieder so weit: Dann gastiert der BSC YB in Gelsenkirchen – aber bei Shakhtar, nicht etwa beim deutschen Kultklub Schalke 04. Denn dieser ist derzeit meilenweit von der Königsklasse entfernt. Das einst stolze Königsblau ist ausgebleicht. Nach dem erneuten Abgang aus der Beletage des deutschen Fussballs im Sommer 2023 kämpft Schalke mittlerweile um den Verbleib in Liga zwei.

Dafür wurden seit dem Wiederabstieg im Sommer 2023 unter anderem zwei Trainer, zwei Sportdirektoren und ein Sportvorstand verbraten. Genützt haben die vielen Personalrochaden bisher nichts: Im Testspiel gegen den FC Aarau Mitte Oktober erspielte man sich für deutsche Verhältnisse ein fast schon peinliches 2:2. «Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut», sagte der neue Trainer Kees van Wonderen danach.

Neuer Trainer nach nur zwei Spielen schon angezählt

Nur: Unter ihm scheint bislang gar nichts erbaut zu werden. Bei der 0:1-Niederlage in Hannover erinnern einzig die rund 15’000 angereisten Schalker Fans an die vergangenen Champions-League-Tage. «Ich bin kein Harry Potter», begründet der Trainer. Offensichtlich. Denn auch beim Heimspiel am letzten Wochenende zaubern weder er noch seine Mannschaft, man verliert gegen das kriselnde Fürth mit 3:4.

Dabei erschreckend: Die Mannschaft spielt erst in Unterzahl mutig auf und schiesst zwei Tore. Bereits eine halbe Stunde vor Schluss stellen die Anhänger die sonst so lautstarke Unterstützung ein, einige verlassen auch das Stadion. Aber nicht nur bei den Fans wurden erste Zweifel geweckt, ob van Wonderen Schalke überhaupt aus der Krise zaubern kann. Auch über der Schalker Geschäftsstelle schwebt der «Bild» zufolge bereits eine erste Skepsis.

Bessere Finanzen – der Druck bleibt

Immerhin: In Sachen Finanzen ist die Lage bei den Knappen mittlerweile eine bessere. Am Montag veröffentlicht man Zahlen für das erste Halbjahr 2024 – und dort wurde ein nahezu ausgeglichenes Konzernergebnis erreicht. Der Fehlbetrag liege nur noch bei 600’000 Euro, und auch für die Zukunft sehe man sich gerüstet, Schulden abzubauen und bald Gewinn zu machen. Erst im letzten Jahr schlug man Alarm, dass man einen Fall in die dritte Liga wohl nicht überleben würde.

Am Dienstagabend trifft Schalke im Pokal nun auf den FC Augsburg. Den Fuggerstädtern gelang am Wochenende zwar ein Achtungserfolg gegen Borussia Dortmund, die Ergebnisse in der Liga lassen aber noch zu wünschen übrig. Zwar dürfte die Knappen-Führung da noch keinen Sieg erwarten, am Freitag gegen Aufsteiger und Tabellennachbar Ulm gilt es für Van Wonderen dann aber ein erstes Mal richtig ernst.

Gibts dort keine Punkte, dürften die Wolken über dem deutschen Bergbaumekka noch dunkler werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos