«Es ist wirklich mal Zeit geworden!», sagt Géraldine Reuteler (26). Fast zwei Jahre musste sich die Mittelfeldspielerin auf ihr elftes Tor im Nati-Dress gedulden. Dass das lange Warten ausgerechnet gegen Australien (1:1) zu Ende geht, ist aber kein Zufall. Die Nidwaldnerin ist in überragender Form.

Das zeigt sie nicht nur am Freitagabend im Letzigrund, sondern auch bei ihrem Klub Frankfurt. Drei Tore und drei Vorlagen hat Reuteler in den ersten sieben Saisonspielen bereits gesammelt. Und auch dem ganzen Klub läuft es. Erst am vergangenen Wochenende mussten die Frankfurterinnen erstmals als Verliererinnen vom Platz und den Leaderthron an Bayern München abtreten.

«Wir konnten das Team im Sommer zusammenhalten und haben uns gemeinsam weiterentwickelt», sagt Reuteler. Seit über sechs Jahren steht die ehemalige Luzern-Spielerin in Frankfurt unter Vertrag und hat damit grossen Anteil daran, dass sich der Klub inzwischen als Nummer drei hinter Meister Bayern und Pokalsieger Wolfsburg etabliert hat.

Alle Titel seit 2014 an Bayern und Wolfsburg

Jetzt soll es nochmals einen Schritt nach oben gehen. Obwohl Bayern und Wolfsburg seit der Saison 2014/2015 jeden Titel unter sich ausgemacht haben, hat in Frankfurt das Träumen begonnen. Verantwortlich dafür ist der 3:0-Sieg gegen Wolfsburg Ende September. «Das war ein Statement und hat uns gezeigt, dass wir auch gegen die Grossen bestehen können», sagt Nadine Riesen (24), die seit Sommer 2023 ebenfalls in Frankfurt spielt.

Nach einer schwierigen ersten Saison scheint die Ostschweizerin dort endlich angekommen zu sein. Fünfmal stand sie in der Bundesliga bereits in der Startelf. Und dank der wiedergewonnenen Spielpraxis kommt sie gegen Australien auch in der Nati endlich wieder zum Zug. Und zeigt wie Teamkollegin Reuteler eine richtig starke Partie.

