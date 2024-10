Slot will nicht in Klopps Vier-Millionen-Hütte ziehen

Slot will nicht in Klopps Vier-Millionen-Hütte ziehen

Arne Slot folgte auf Jürgen Klopp als Liverpool-Trainer, sein Luxusanwesen übernimmt er aber nicht. Foto: Getty Images 1/5

Auf einen Blick Liverpool verkauft Klopps Haus, nachdem Slot es abgelehnt hat

Das Anwesen hat eine längere Geschichte mit Liverpool-Managern

Slot startet mit 11 Siegen in 12 Spielen als Liverpool-Trainer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Arne Slot, seit Sommer neuer Trainer des FC Liverpool, will an der Merseyside nicht in Jürgen Klopps Fussstapfen treten – zumindest was die Wohnsituation betrifft. So berichtet die «Sun» dass es der Holländer gemeinsam mit Frau Mirjam ablehnte, in das Vier-Millionen-Pfund-Anwesen seines Vorgängers zu ziehen.

Klopp bezog das Haus 2015 von seinem Liverpool-Vorgänger Brendan Rodgers, der ihm das Anwesen in Formby erst vermietete. 2019 kaufte der Klub die Villa selbst und soll sie dem Trainer danach mietfrei zur Verfügung gestellt haben. Der LFC habe dies als Investition gesehen und geplant, das Haus für künftige Trainer als passende Basis nutzen zu können.

Jetzt, wo Slot und seine Frau diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, wird das Haus zum Verkauf angeboten, wie eine Quelle dem Boulevardblatt erzählt.

Gerrard kaufte die Luxushütte 2005

Damit endet die lange Verbundenheit des Hauses mit Liverpool wohl in absehbarer Zeit. Ursprünglich wurde es 2005 von Liverpool-Legende Steven Gerrard erworben. Als Gerrard 2015 in die USA zu LA Galaxy wechselte, verkaufte er es an den damaligen Trainer Brendan Rodgers. Obwohl kurz darauf entlassen, behielt Rodgers das Haus und vermietete es an Klopp.

Das Haus selbst ist beeindruckend: sieben Schlafzimmer, drei Wohnzimmer, ein Spielzimmer, Schwimmbad, zweistöckiges Fitnessstudio, Solarium, Jacuzzi, Sauna und Kino. Es liegt in einer bewachten Anlage.

Slot muss aber nicht in Klopps altem Anwesen wohnen, um erfolgreich auf dessen Arbeit aufzubauen: Noch nie ist ein Manager an der Anfield Road besser gestartet als Arne Slot mit elf Siegen aus den ersten zwölf Spielen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos