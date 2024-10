42 Spiele in Folge blieb Real Madrid in der spanischen Liga ungeschlagen. Diese Serie endet ausgerechnet mit einer 0:4-Heimpleite gegen Erzrivale Barcelona. Im Nachgang müssen sich besonders die Starspieler Kylian Mbappé und Jude Bellingham Kritik anhören.

0:4 im eigenen Stadion gegen Barcelona unterzugehen – das ist für die Königlichen von Real Madrid eine Majestätsbeleidigung. Besonders bitter ist das für Kylian Mbappé. Denn nach einem durchzogenen Start in seine Real-Karriere hagelts für das enttäuschende Debüt im Clásico Kritik.

Aufhänger ist eine fast schon historisch Offside-Statistik: Gleich achtmal lief der blitzschnelle Franzose am Samstagabend ins Abseits. Das gabs in den letzten 15 Jahren in der spanischen La Liga laut ESPN nur einmal. «Alarmierender Mbappé», zieht die Madrider Zeitung «As» deshalb Bilanz. Immer wieder sei Mbappé in die Abseitsfalle von Barça-Coach Flick geraten. «Geschrumpft und ohne Biss», der Zustand Mbappés sei «besorgniserregend».

Der Franzose wirke im Real-Spiel oft wie ein Fremdkörper. «Manchmal liegt es an Mbappés Ungeduld, ein anderes Mal daran, dass seine Mitspieler seine Spielzüge zu langsam lesen.» Deshalb sei er ein Superstar, der nur in einzelnen genialen Momenten glänze anstatt mit seinem ganzen Spiel. Auch die «Marca» drischt auf den Neuzugang von PSG ein; sie sieht ihn nicht auf dem Niveau, das erwartet werden darf. Die Bilanz ist für den Ausnahmekönner mit acht Toren in 14 Pflichtspielen und zuletzt nur einem Torerfolg in den letzten fünf Spielen tatsächlich durchzogen.

Ancelotti Schuld am Bellingham-Loch

Mbappé ist allerdings nicht das einzige Sorgenkind bei Real. Neben dem Franzosen geben besonders die Leistungen von Jude Bellingham zu reden. Der Engländer schlug nach seinem 113-Millionen-Wechsel im Sommer 2023 voll in Madrid ein. Auf dem Weg zur Meisterschaft und zum Champions-League-Titel war er mit 23 Toren und 13 Vorlagen ein Schlüsselspieler. In der laufenden Spielzeit wartet Bellingham noch auf sein erstes Tor, steht nach elf Pflichtspielen erst bei drei Vorlagen.

Der Engländer sei nur ein «Schatten» des Spielers aus der Vorsaison, bilanziert deshalb die «Marca» und sieht in Carlo Ancelotti den Schuldigen für das Leistungsloch. In der Vorsaison überzeugte Bellingham auf der Zehn zentral hinter der Spitze, in der laufenden Spielzeit kann er in einer etwas defensiveren Rolle oder im 4-4-2 auf der rechten Seite nicht an sein starkes erstes Jahr anknüpfen.

Die Folge: Real kassiert nach vier Siegen en suite die erste Niederlage im Clásico seit zweieinhalb Jahren, und die Serie von 42 Ligaspielen am Stück ist ebenfalls gerissen. Derweil Erzrivale Barcelona über einen grossen Sieg und sechs Punkte Vorsprung in der Tabelle jubelt.